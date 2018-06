Zvaru a Demeho dekorovali zlatom

Džudisti rimavskosobotskej Mladosti dali o sebe vedieť na národnom šampionáte.

14. jún 2018 o 17:16 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Na majstrovstvách Slovenska mladších a starších žiakov v džude si vybojovali pretekári Mladosť Relax Rimavská Sobota osem medailí. Dvaja z nich sa stali republikovými šampiónmi.

Lukáš Zvara získal titul medzi mladšími žiakmi. Predstavil sa vo váhe do 55 kg. Na ceste za zlatom si poradil s tromi prekážkami. V rovnakej vekovej kategórii zvádzal súboje tiež Samuel Deme (do 42 kg). Ten si majstrovský primát zabezpečil zásluhou štyroch vyhratých duelov. Dejiskom národných majstrovstiev bol Lieskovec pri Zvolene.

Kov strieborného lesku si ukoristili mladší žiak Filip Ďurčo (do 30 kg), staršia žiačka Bronislava Škorňová (do 48 kg) a Alec Vetrák (do 55 kg), ten zápolil medzi staršími žiakmi.

Rovnako trojlístok zástupcov Mladosti obsadil tretie miesto. Bronz si vydolovali mladší žiaci Jakub Gréč (do 46 kg)a Fabian Buday (nad 65 kg) i starší žiak Bruno Kóšik (do 50 kg).

„Majstrovstvá Slovenska boli naozaj dobre obsadené. Spokojnosť určite vládne so Samkom Demem. Bolo to v jeho podaní dobré. Je to šikovný chlapec, prestúpil k nám z Katsuda Lučenec. Problém nemal na tatami ani Zvara. Rýchlo ukončil svoje zápasy. Dobre zápasil Vetrák. Ale škoda, že sa vo finále zranil. Nebyť toho zranenia, mohol získať titul. Bez rešpektu si počínal Gréč. Páčilo sa mi, ako zápasil,“ uviedol predseda oddielu džuda TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota Jozef Nociar. Ako dodal, taktická chyba v úplnom závere duelu pripravila Gréča o postup do finále.

„Zlato mohol získať aj Buday. Vyhral tri zápasy a jeden prehral. Rovnakú bilanciu mal aj džudista, ktorý sa stal majstrom Slovenska. Buday si s ním vo vzájomnom zápase poradil. O poradí napokon rozhodovali pomocné body a o prvom a druhom mieste hmotnosť pretekárov. Počítali sme s tým, že Kóšik postúpi aspoň do finále. Myslím si, že pri hodnotení prevažujú pozitíva, sme spokojní. V celkovom hodnotení sme skončili na šiestom mieste zo štyridsiatich klubov, čo nie je nejaké zlé,“ pokračoval Nociar.