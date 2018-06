Svoje jubileum oslávila Ozvena koncertom (+FOTO)

Za 85 rokov si zbor získal priaznivcov doma aj v zahraničí.

16. jún 2018 o 12:10 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC. Spevácky zbor Ozvena pôsobí v Lučenci od roku 1933. Jeho prvým dirigentom bol Ladislav Čunderlík a prvé skladby Štátna hymna, Starosloviensky očenáš či Ja parobok.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



História zboru je bohatá

Veľmi rýchlo sa zo skromných začiatkov vyprofiloval zbor, s ktorým sa počítalo na každej národnej slávnosti. Ani vojna neukončila históriu tohto silného telesa. 27. októbra 1945 vystúpili na slávnostnej akadémii pri príležitosti štátneho sviatku Československej republiky v sále mestského domu.

V nasledujúcich rokoch pribúdali do zboru členovia z radov učiteľov. Ich počet dosiahol úctyhodnú osemdesiatku. Neskôr sa otriasol v základoch, keď sa rozpadol kvôli odchodu dirigenta. Znovuobrodenie zažil v roku 1968. Pričlenil sa k Miestnemu odboru Matice slovenskej, ktorá jeho činnosť podporuje dodnes.

Členovia sa do zboru zaľúbili

Od roku 1971 zbor dirigoval Stanislav Spišiak, pod ktorého taktovkou zbor účinkoval do roku 1989. V tomto období bol zbor opäť ozdobou každého podujatia. "Začali sme chodiť do zboru, lebo sme to dostali príkazom. Tak sa nám to však zapáčilo, že sme vydržali až dodnes. Zbor je náš život, stali sa z nás výborní priatelia, zažívame veľa zábavy, spoločne oslavujeme," povedal Daniel Lelek, ktorý je členom zboru od roku 1970.

Za roky pôsobenia v zbore prežili jeho členovia množstvo krásnych chvíľ ale prišli aj tie ťažšie. Spoločne však vytvorili silný tím, ktorí dokáže spevom zdolávať všetky prekážky. "Boli aj horšie chvíle, ale nič nie je krajšie, ako spoločne tvoriť, spievať, prežívať radosti aj starosti," vyznala sa súčasná dirigentka Dagmar Jantošová.

Ozvena je spievajúca rodina

Zboristi spoločne nielen nacvičujú, vystupujú, ale aj oslavujú, zdieľajú svoj rodinný život. "Po skúške ideme vždy s kamarátmi na pivo. Sme veľmi dobrá partia," prezradil Lelek. "Na začiatku leta si urobíme spoločný guľáš a oddychujeme," dodala dirigentka. Spevácke duše sa však nezaprú. "Veď ako by to bolo. Zoberieme gitary a rozprúdime zábavu," priblížila Jantošová.

Prečítajte si tiež: Nové oddelenie vybavili špičkovými prístrojmi, chcú prilákať darcov krvi (+FOTO)

Repertoár zboru sa rokmi dopĺňa o nové žánre. V súčasnosti pozostáva zo sakrálnych skladieb, ľudových piesní, spirituálov aj národných piesní. Tie najkrajšie zazneli aj na koncerte, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 85. výročia založenia zboru Ozvena v priestoroch lučeneckej synagógy v piatok 15. júna.

Jedinečné predstavenie publikom ocenilo búrlivým potleskom. Okrem piesní zazneli aj spomienky bývalých členov, blahoželania priateľov a podporovateľov. Zbor Ozvena je v plnej sile a svojim umením obohacuje dušu každého poslucháča.