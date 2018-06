Mládežnícky kouč zbieral skúsenosti u českého prvoligistu

Kvalita, akú ponúka zahraničný prvoligový klub mládežníckym futbalistom, je podľa trénera takmer neporovnateľná.

16. jún 2018 o 13:12 Jozef Mikuš

TEPLICE/LUČENEC. Michal Karásek, mládežnícky tréner MŠK Novohrad Lučenec, je bohatší o nové skúsenosti. Tie v máji zbieral u českého prvoligistu z FK Teplice, kde novohradský kouč absolvoval štvordňovú trénerskú stáž.

„Trénovanie je pre mňa len koníčkom, nie zárobkovou činnosťou. Napriek tomu sa chcem vzdelávať a zlepšovať. Keď mi preto ponúkli možnosť ísť sa niečo naučiť k českému prvoligistovi, neváhal som,“ začal Karásek.

Ten v Lučenci dohliada na tréningový proces kategórií U10 a U17. V Česku sa učil od skúsených koučov pri kategóriách U8 – U13 a U17 – U19. Kvalita, akú ponúka zahraničný prvoligový klub mládežníckym futbalistom, je podľa Karáseka takmer neporovnateľná.

„Prípravka a žiacke kategórie Teplíc až tak rozdielne nie sú. Tréningový proces sa v mnohom podobá tomu lučeneckému. Dokonca by som niektoré rozdiely nemenil, keďže u nás sa napríklad zameriavame na coerver, čo v ich tréningu podľa mňa chýba. Keď som ale videl prípravu dorastencov a ich zápas so Spartou, ostal som ohromený. Taký kvalitný duel som v tejto kategórii ešte nikdy nevidel. Ich dorastenci sú kondične, technicky, takticky či herne na úplne inej úrovni. Veľkú zásluhu má na tom vyšperkovaný chod klubu v meste, ktoré nepatrí medzi tie najväčšie.“

Trénera z centra Novohradu potešil aj prístup členov realizačného tímu. Okrem ochoty zo strany manažérov či mládežníckych koučov sa dočkal ústretového prístupu aj od kormidelníka teplického áčka Daniela Šmejkala, ktorý mu pridal zopár cenných trénerských rád.

Tie už Karásek stihol vložiť do prípravy mladšieho dorastu MŠK Novohrad. „Zopár noviniek sme už zaviedli, ale potrebujeme na to čas. Chalani si musia postupne zvyknúť, ale verím, že sa mi do systému postupne podarí zapracovať všetky skúsenosti,“ uzavrel.