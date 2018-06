Kritická situácia v gymnáziu. Po odchode maturantov zostalo len 19 žiakov

Do nového školského roka nie je zapísaný ani jeden žiak.

17. jún 2018 o 11:05 Marcela Ballová

REVÚCA. Počet študentov v Prvom slovenskom literárnom gymnáziu (PSLG) je žalostný. Keď tohtoroční maturanti opustili lavice, zostalo ich len devätnásť. Do nového školského roka nie je zapísaný ani jeden žiak. Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa preto rozhodlo školu presťahovať do priestorov ďalšieho gymnázia v meste. To sa však niektorým žiakom a pedagógom nepozdáva.

Župan Ján Lunter potvrdil, že situácia v Revúcej je v tomto smere kritická. „Nerodia sa deti, a tak nemáme plné školy,“ povedal a pripomenul, že v kraji počet obyvateľov do 18 rokov klesol o 10-tisíc ľudí.

Nulový stav v tretej triede

Donedávna bolo spolu s maturantmi vo všetkých triedach PSLG len tridsaťdva žiakov. Tretia trieda mala dokonca nulový stav. Extrémne nízky počet študentov má negatívny vplyv na ekonomiku školy.

„Na chod školy musíme doplácať, keďže z normatívu, ktorý nám dáva štát, nevyjdeme,“ ozrejmil Lunter.

Presťahovanie PSLG, ktoré sídli v historickej budove, prípadne zlúčenie dvoch revúckych gymnázií, bolo horúcou témou aj pred dvoma rokmi. V tom čase BBSK šéfoval Marian Kotleba. Exminister kultúry Marek Maďarič sa však vtedy zasadzoval o zotrvanie PSLG v pôvodnej budove. Tvrdil, že gymnázium má špecifickú, v zaostalom regióne veľmi zaujímavú výuku.

Matematika nepustí

Aktuálne to vyzerá tak, že gymnázium, v ktorom vyštudovali aj známe osobnosti Kukučín, Banšel, Gallay či Škultéty, predsa len bude musieť svoj doterajší domovský stánok opustiť. Matematika totiž nepustí. Podľa Luntera by presun gymnázia znamenal za tri roky pre BBSK 150-tisícovú úsporu. Peniaze kraj plánuje ponechať v Revúckom okrese, avšak na podporu turizmu.

Niektorí študenti plánujú odísť

Župný poslanec Július Laššan potvrdil, že plánované sťahovanie sa nie všetkým pedagógom a žiakom pozdáva. Uviedol, že niektorí sú pripravení radšej odísť do iných škôl.

„Naša škola je pre nás jedinečná a veľmi priateľská. Je to náš druhý domov. Nechodíme sem z donútenia, ale preto, že chceme. Celá naša trieda nesúhlasí so sťahovaním,“ povedala druháčka Martina s tým, že v PSLG chce doštudovať. Študent Matej ju doplnil, že veľa bude závisieť aj od toho, či zostanú učitelia a aké by im boli v nových priestoroch vytvorené podmienky na štúdium.

Presunom gymnázia sa krajský parlament bude zaoberať 25. júna. V prípade, že terajší zámer odsúhlasí, škola by sa mala sťahovať pravdepodobne pred začiatkom budúceho školského roka.