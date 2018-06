Pôdohospodárska platobná agentúra zatvorí pobočku v Lučenci

Poľnohospodári v regióne prídu o blízky styčný bod pri vybavovaní dotácií. Zároveň im stúpnu náklady.

20. jún 2018 o 13:15 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC. Pobočka Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Lučenci od augusta končí. Pre podnikateľov v oblasti poľnohospodárstva v okrese Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš to znamená, že prídu o dostupnú pomoc priamo v regióne.

Za jej zachovanie lobovala aj regionálna pobočka Poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Lučenci, no neúspešne. „Mrzí nás to, pretože budeme musieť dochádzať na iné regionálne pracoviská. Hlavne pre tých menších podnikateľov to bude znamenať vyššie náklady,“ konštatoval predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Lučenci Rastislav Slocík.

Tisícke žiadateľov sa skomplikujú podmienky

Na regionálnej pobočke mohli poľnohospodári podávať hlavne žiadosti o dotácie na pôdu a hospodárske zvieratá, tzv. priame platby. Dostali tu však aj informácie, pomoc a podporu pri ich administrácii. Pod túto pobočku spadalo približne 1 130 žiadateľov.

Pôdohospodárska platobná agentúra je významný pilier agrárnej politiky. Svojou činnosťou zásadne prispieva k zlepšeniu situácie agropotravinárskeho sektora a stabilizácii vidieka. To, že jej pobočka v regióne skončí, ešte viac skomplikuje už aj tak dosť náročnú prácu a neľahké podmienky tunajších poľnohospodárov. „Poľnohospodári v Lučenci a v Poltári majú okrem iného aj problémy s premnoženou poľovnou zverou,“ konkretizoval Slocík.

Pripisuje to nedodržiavaniu normovaných kmeňových stavov zo strany poľovníckych združení a spolkov. Tento problém riešia na úrovni regiónu už dlhodobo, no zatiaľ bez výsledkov.

Neobrobené lány majú viac dôvodov

Ďalším problémom je počasie. V niektorých lokalitách poľnohospodárov trápi sucho, inde záplavy. Dôsledkom náročného a neistého podnikania je nakoniec množstvo neobrobenej pôdy, ktorá leží ladom.

„V našom regióne to má dve príčiny. Prvou sú už spomínané škody spôsobené zverou. Druhou je nastavenie priamych platieb. Dotácie nie sú odvodené od produkcie. Je to nariadenie Európskej únie. Teda žiadateľ dostane dotáciu na pôdu aj vtedy, keď tam nič nepestuje,“ vysvetlil predseda.

O vyjadrenie, prečo sa Pôdohospodárska platobná agentúra rozhodla zrušiť lučeneckú pobočku, sme požiadali kompetentné orgány. Do uzávierky sme však ich stanovisko nedostali.