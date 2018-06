Z majstrovstiev Európy sa ponáhľal do práce

Lučenčan s vietnamským pôvodom Tám Nguyen sa v uplynulých týždňoch stal dvojnásobným národným a európskym majstrom.

23. jún 2018 o 10:02 Jozef Mikuš

LUČENEC. Centrum Novohradu je opäť ťažšie o niekoľko cenných kovov. Postaral sa o to Lučenčan s vietnamským pôvodom Tám Nguyen, ktorý sa v uplynulých týždňoch stal dvojnásobným majstrom Slovenska a Európy.

Svoju tohtoročnú medailovú púť odštartoval ešte začiatkom apríla v Nových Zámkoch. Na majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji v kategórii muži M2 do 82,5 kg raw si výkonom 450 kilogramov (drep 130 kg, benčpres 150 kg, mŕtvy ťah 170 kg) vybojoval zlatú medailu.

„S výkonom nie som veľmi spokojný, mal som veľmi málo času na prípravu a svoju úlohu zohralo aj pred rokmi operované rameno. Zisk zlatej medaily ma ale veľmi potešil a povzbudil pred ďalšou súťažou,“ skonštatoval Nguyen, ktorý si medailu ukoristil aj na národnom šampionáte v tlaku na lavičke v Liptovskom Mikuláši. V kategórii M45-49 do 82,5 kg raw si výkonom 150 kilogramov vytlačil ďalší majstrovský titul.

video //www.youtube.com/embed/0GFcEM0HUD0

Úspechy z domácej pôdy sa rozhodol potvrdiť aj v zahraničí a opäť bol úspešný. Vo francúzskom meste Nancy sa predstavil na európskych majstrovstvách. Medzi mužmi M2 do 90 kg raw nastúpil v benčprese, kde si s váhou 160 kilogramov vytlačil cenný titul európskeho šampióna.

„Na nedávnych majstrovstvách Európy v Poľsku som nastúpil v silovom trojboji v kategórii M45-49 do 90 kg raw. Hoci som získal ďalší európsky titul, nebolo to jednoduché. Rozhodcovia sledovali každý pohyb a dávali pozor na drobné chyby,“ ozrejmil silový trojbojár.

Prečítajte si tiež: Slovanisti spod Haličského zámku sa tešia z modernejšieho ihriska

Medailu si v Poľsku zabezpečil 470 kilogramami (drep 140 kg, benčpres 150 kg, mŕtvy ťah 180 kg) a o 20 kíl tak zlepšil svoj výkon z novozámockých majstrovstiev.

„Dalo mi to zabrať. Cesta do Poľska bola dlhá a náročná. Ani som si poriadne neoddýchol a išiel som súťažiť. Potom som počkal na vyhodnotenie a utekal som domov do Lučenca pracovať vo svojom bistre. Ale aspoň som po ceste mohol nakúpiť zeleninu,“ zažartoval na záver tohtoročný dvojnásobný slovenský aj európsky majster.