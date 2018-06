Kulturisti z Fiľakova sa vracajú na pódiá

Z oddielu silového trojboja a kulturistiky FTC v uplynulých týždňoch na súťažné pódiá vystúpil zverenec trénera Csabu Taligu Tomáš Koóš.

23. jún 2018 o 14:00 Jozef Mikuš

FIĽAKOVO. Osemnásťročný Tomáš Koóš sa najskôr v prvej polovici mája predstavil na SANK Natural Trophy v Nových Zámkoch.

„Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky (SANK) túto súťaž organizuje predovšetkým pre začínajúcich športovcov, takže bola pre neho ako stvorená. Tomáš nastúpil v dvoch kategóriách – Mr. physique do 23 rokov a Mr. physique-novice. V obidvoch nedal súperom šancu a vyhral dve zlaté medaily,“ priblížil spokojný tréner Csaba Taliga. „Nemám mu čo vytknúť. Dve prvé miesta hovoria za všetko,“ dodal.

Na majstrovstvách Slovenska

Natural Bodysport FTC Fiľakovo mal zastúpenie aj koncom mája na SANK – majstrovstvách Slovenskej republiky v naturálnej kulturistike a fitness. Do Michaloviec opäť vycestoval tréner s Tomášom Koóšom. Ten opäť nastúpil v dvoch kategóriách. V Mr. physique do 23 rokov obsadil spomedzi ôsmich pretekárov šieste miesto a v Mr. physique do 180 centimetrov skončil na poslednom piatom mieste.

„Na národných majstrovstvách sa predstavili aj slovenskí reprezentanti, takže nás čakala veľmi silná a skúsená konkurencia. Tomáš súperil s neskorším majstrom a vicemajstrom sveta a všetkým súperom bol stavbou tela a svalovou hmotou konkurentom. Bol výborne pripravený. Jeho prezentácia ale ešte nebola na takej úrovni ako u ostatných pretekárov,“ objasnil Taliga.

Čaká ich dlhá príprava na ďalšiu sezónu

Naturálnych kulturistov z Fiľakova teraz čaká dlhá prestávka a tvrdá príprava na budúcoročnú sezónu. Tréner túži po medaile z majstrovstiev Slovenska a po nominačke na európsku scénu.

„Sú to síce veľmi odvážne plány, ale ak sa chalani zatnú a budú disciplinovaní a odhodlaní uspieť, tak sa nám to podarí. Do nášho klubu sa nedávno prihlásilo viacero nádejných športovcov a stále máme otvorené dvere pre ďalších záujemcov,“ povedal Taliga, ktorý si tiež vyskúšal súťažnú príchuť.

Väčšinu svojho ďalšieho športového života však plánuje zasvätiť najmä trénovaniu.

„Snažím sa zúročiť všetky skúsenosti, ktoré som nazbieral od Drahoslava Vaneka z Mida Gym Rimavská Sobota. Som mu vďačný za všetky informácie, ktoré teraz odovzdávam svojim mladým zverencom,“ doplnil štyridsaťštyriročný kulturista.