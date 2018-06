Strieborná priečka pre lučeneckú U10

Malé talenty z Novohradu sa predstavili v početnej konkurencii 32 tímov.

24. jún 2018 o 10:14 Jozef Mikuš

KRAĽOVANY/LUČENEC. Druhá júnová nedeľa (10. 6.) mala pre malých pelikánikov opäť súťažnú príchuť. MŠK Novohrad U10 sa zúčastnila jedného z najväčších turnajov v Kraľovanoch.

Malé talenty z Novohradu v početnej konkurencii ďalších 32 tímov, medzi ktorými nechýbali kluby z Trenčína, Liptovského Mikuláša, Humenného či Prešova, zabojovali o čo najlepšie umiestnenie. Hralo sa v štyroch sedemčlenných a jednej päťčlennej skupine.

„Bol to veľmi náročný deň, pretože iba v skupine sme odohrali šesť zápasov vo vysokom nasadení. Postup do vyraďovacej fázy si zabezpečili iba víťazi skupín a tri tímy, ktoré skončili s najvyšším počtom bodov na druhých miestach,“ ozrejmil Michal Karásek, tréner lučeneckej U10.

Oranžoví sa s bilanciou tri výhry a tri remízy prebojovali zo skupiny cez štvrťfinále a napínavé semifinále až do boja o víťaza turnaja. Tam už ale podľahli malým Zvolenčanom. Novohradčania sa však za svoj výkon v Kraľovanoch nemusia hanbiť.

„Turnaj bol pre mňa krásnym vyvrcholením sezóny. Skončiť z 33 tímov na druhom mieste je niečo skvelé. Znova si môžeme povedať, že aj keď sme mali v sezóne aj slabšie zimné obdobie, tak jarná časť bola veľmi slušná a tento turnaj ukázal našu silu. Bol nielen futbalovou, ale aj morálnou skúškou, pretože hrať od 9. do 19. hodiny v horúčave je pre chlapcov úmorné,“ skonštatoval Karásek.

Lučenecká U10 si tak zopakovala vlaňajší ročník, kedy tiež obsadila druhé miesto. „Doplatili sme na užší káder. Kvôli chlapcom dúfam, že budúci rok skončíme ako víťazi, pretože si to zaslúžia. Často som si na turnaji vypočul pochvalné slová na našu adresu. Je to veľmi povzbudzujúce do ďalšej práce,“ uzavrel tréner.

Výsledky v skupine a góly Lučenca: Topoľčany – MŠK Novohrad 0:3, góly: Motoška, Kovács, Skýpala. MŠK Novohrad – Benecol 1:1, gól: Kovács. Žilina – MŠK Novohrad 1:3, góly: Skýpala 2, Kamenský. Prievidza – MŠK Novohrad 1:2, góly: Motoška 2. MŠK Novohrad – Trinec 1:1, gól: Kovács. MŠK Novorad – Vrakuňa 1:1, gól: Motoška. Štvrťfinále: Janočko Akademy – MŠK Novohrad 0:2, góly: Motoška, Knápek Semifinále: Humenné – MŠK Novohrad 2:3 pp, góly: Motoška, Segeč, rozhodujúca penalta Halaj. Finále: Zvolen – MŠK Novohrad 4:2, góly: Gerát, Skýpala.

Zostava MŠK Novohrad U10: M. Malček, F. Kovács,F. Kamenský, D. Halaj, R. Motoška, J. Vámoš, S. Tóth, M. Knápek, J. Skýpala, M. Molnár, D. Segeč.