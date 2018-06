Džudisti Junioru na dvoch súťažiach

Mladí Novohradčania bojovali v Poľsku a Maďarsku.

27. jún 2018 o 10:07 Jozef Mikuš

LUČENEC. Sezóna sa blíži ku koncu a džudisti Junioru sa snažia využiť každú možnosť nastúpiť na tatami. Stalo sa tak aj v polovici júna (16. – 17. 6.), keď bojovali na dvoch zahraničných súťažiach.

Prvá sa uskutočnila v priestoroch bývalej soľnej bane v poľskej Bochnii, kde zápasilo okolo päťsto pretekárov z desiatich európskych krajín. Za Novohrad na tatami zabojovala šesťčlenná partia pod dohľadom trénerskej dvojice Michal Bokor a Marek Porteleky.

„Samuel Pentka (st. žiaci do 50 kg) nevstúpil do turnaja víťazne. Hoci podľahol neskoršiemu finalistovi hmotnosti, v opravách suverénne vyhral tri zápasy a získal bronzovú medailu. Martin Obročník (st. žiaci do 55 kg) naopak začal víťazstvom, ale v semifinále už neskoršiemu víťazovi podľahol. V boji o bronz ale nezaváhal a vybojoval ďalší bronz. Attila Šuli (st. žiaci do 46 kg) sa s bilanciou tri výhry a jedna prehra dostal na siedme miesto spomedzi 28 pretekárov. Naši starší žiaci ma veľmi potešili. Podali bojovné výkony a napravili zbabrané majstrovstvá Slovenska,“ zhodnotil svojich zverencov Bokor.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Hanzlíková prispela bronzom

Za Junior nastúpili aj tri dievčatá. Nina Hanzlíková (ml. žiačky do 44 kg) podľahla prvej súperke hneď v úvode zápasu. Z opráv sa ale prebojovala do zápasu o bronz, kde si už výhru nenechala ujsť. Karmen Mezóová (ml. žiačky do 52 kg) podľa trénera nastúpila proti technicky vyspelejším súperkám a zo skupiny nepostúpila. Zlepšujúca sa forma Taminy Barcíkovej (st. žiačky do 57 kg) sa ukázala aj na poľských tatami. Chybičky ju však pripravili o postup zo skupiny.

Prečítajte si tiež: SFZ odhalil manipuláciu zápasov, trom Soboťanom pozastavili činnosť

„Bolo viditeľné, že každý jeden náš pretekár bojoval na maximum, takže si všetci za svoje nasadenie a výkony zaslúžia pochvalu a vďaku. Ďakujem aj kolektívu TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota, najmä trénerovi Jurajovi Svoreňovi a predsedovi oddielu Jožkovi Nociarovi, vďaka ktorým sme sa mohli turnaja zúčastniť. Ďakujem trénerskému kolegovi Marekovi Portelekymu za sprievod a vzornú reprezentáciu nášho klubu a za podporu ďakujem sponzorom – firmám Ekoltech, TSV Group, Europak, MaM & co. a mestu Lučenec.“

Bojovali aj v Maďarsku

Kým jedna partia bojovala v Poľsku, druhá sa pod vedením trénera Marcela Pivarčiho a juniorského reprezentanta Lukáša Kuráka predstavila na turnaji v maďarskom meste Pápa. Každý z osmičky pretekárov sa umiestnil na medailových priečkach.

Prečítajte si tiež: Futbalová akadémia v Rimavskej Sobote stále nedostala zelenú

„Zlato si suverénnymi výkonmi vybojovali Krištof Ľalík, Norbert Gál a Adam Mihály. Skupina v zložení Ema Danišová, Miška Hanulová, Dávid Farkaš, Tereza Kováčová a Daniel Berky rozšírili svoju a klubovú zbierku o strieborné medaily. Za ich reprezentáciu a dosiahnuté úspechy im ďakujem. Vďaka za kvalitný koučing a dohľad patrí aj Marcelovi Pivarčimu a Lukášovi Kurákovi,“ doplnil Bokor.