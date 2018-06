Koóš bol pri streleckej chuti

Svojou tvorivosťou zaujal už v Rimavskej Sobote. V Ružomberku ukázal aj kanonierske schopnosti.

29. jún 2018 o 7:38 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Upútal pozornosť. Talentovaný odchovanec MŠK Rimavská Sobota má za sebou veľmi úspešné účinkovanie na Liptove.

Adrián Koóš hosťoval v MFK Ružomberok. Hrával zaň prvú ligu žiakov v kategórii U14. Kreatívny záložník mal v ružomberskom drese veľký gólový apetít. Zaznamenal 29 presných zásahov. Bol najlepším kanonierom tímu.

Reprezentačné ambície

„Zlepšil som sa v streľbe. Na začiatku ročníka to nebolo nejaké výrazné, ale potom som sa rozbehol. Nečakal som, že nastrieľam toľko gólov. Prekonalo to moje očakávania. Toto je moja zatiaľ strelecky najúspešnejšia sezóna, predtým som nedával veľa gólov,“ uviedol štrnásťročný Adrián Koóš.

Ako poznamenal, nastupoval na poste ofenzívneho záložníka a občas aj na hrote útoku. V jarnej časti bol kapitánom Liptákov. „Bola to celkovo v mojom podaní vydarená sezóna. Hralo sa mi dobre, ukázal som sa v Ružomberku,“ povedal Koóš, ktorý za svoj vzor označil Luku Modriča. Rád by si zahral v národnom tíme. „Mám ambície dostať sa do reprezentačného mužstva pätnásťročných,“ vyhlásil tínedžer, ktorý dokáže rozdávať finálne prihrávky.

Záujem MFK trvá

„Herne to bolo v podaní Adriána dobré. Páči sa mu v Ružomberku. Podstatne sa v porovnaní s Rimavskou Sobotou zlepšil v škole. Pôsobenie v MFK bolo určite krokom dopredu. Aj keď sa vždy nájdu aj veci, ktoré by mohli byť lepšie,“ uviedol otec nadaného futbalistu Adrián Koóš st. Dodal, že o služby jeho syna sa vlani zaujímala banskobystrická Dukla i MŠK Žilina. „V Ružomberku bude pokračovať. Predstavitelia MFK Ružomberok majú záujem, aby tam prestúpil,“ podotkol.