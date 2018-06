Tomášovce ovládne futbalový turnaj

Na štadión sa chystá 21 tímov a podľa organizátorov sa objavia aj zvučné mená.

29. jún 2018 o 11:47 Jozef Mikuš

TOMÁŠOVCE. Záver mesiaca bude patriť 3. ročníku turnaja v malom futbale s názvom He3K Cup. Na štadión v Tomášovciach sa chystá 21 tímov a podľa organizátorov sa objavia aj zvučné mená.

„Svoj triumf z minulého roku sa pokúsi obhájiť mužstvo Mimelu, ktoré bolo vlani zložené aj z hráčov ako Rišo Oberman, Attila Fehervári, Gabriel Rick či Anton Brunovský. Okrem nich si vlani zahrali aj futbalista MFK Ružomberok Lukáš Kojnok, Rado Máč, Andrej Kamendy, Mišo Kovanič či mladíci Gergő Kelemen a Adam Keszi. Veríme, že aj tento na ihrisko vybehnú známe mená z nášho regiónu. Ak mu to futbalové povinnosti dovolia, predstaviť by sa mohol aj Tomáš Filipiak z dorastu Udinese Calcio a do Tomášoviec sa chystajú aj hráči z mládežníckych tímov Slovana Bratislava pod vedením Ľuboša Uhlára. Z pražskej futsalovej Slávie nastúpi za tím Mladých pušiek Vojto Turek, ktorý bol v sezóne 2017/2018 najlepším strelcom klubu,“ vymenoval organizátor turnaja Marek Antalík.

Ako doplnil, na turnaji nebude chýbať dobrá hudba a občerstvenie. Akcia sa uskutoční v sobotu 30. júna od 9.00 hod.