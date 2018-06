Boľkovské letisko opäť zaplnia silné stroje

Už o pár dní odštartuje ďalší ročník Power festu.

29. jún 2018 o 16:45 (jm)

BOĽKOVCE. Už dvanásty rok bude letisko pri Boľkovciach dejiskom vojny konských síl. Podľa Petra Kovácsa zo Slovenskej šprintérskej asociácie sa tamojší areál opäť zmení na miesto, kde sa silné reči zmenia na skutky a kde sa stretnú prívrženci šprintérskych duelov a rýchlej jazdy mimo premávky.

„Opäť to bude hlasné, zadymené, napínavé a nebudú sa riešiť žiadne európske normy. Akcia bude iba o nadupaných strojoch a ľuďoch, ktorí ich vedia majstrovsky ovládať. Tradičné dejisko bude hostiť tento rok štvrté kolo Majstrovstiev Slovenska v šprintoch áut a motocyklov, ktoré sú zaradené do kalendára Slovenskej asociácie motoristického športu i Slovenskej motocyklovej federácie. Úroveň a počet pretekárov pozitívne ovplyvní aj skutočnosť, že boľkovský majstrák je zaradený aj do maďarského šampionátu. Preteky preto dostali názov Drag Wars SK vs. HU,“ ozrejmil Kovács.

Aj tento rok si sily zmerajú rôzne stroje od extrémnych drag mašín cez vytunené dízláky a upravené pouličné dvoj a štvorkolesové rýchliky až po luxusné superšporty.

(zdroj: Archív P.K.)

„Boľkovská Draglandia ponúkne fanúšikom motoršportu aj tento rok extrémnu koncentráciu konských síl a aj bohatý sprievodný program. Okrem tandemových duelov sa diváci môžu tešiť na kaskadérsku šou maďarského profíka Attilu Palatinusa, ktorá ponúkne ukážku umenia ovládania motocyklov i štvorkoliek a zaujímavosťou bude aj šou driftovacích trojkoliek.“

Popri celodennom reve nadupaných motorov si na svoje prídu aj priaznivci vyleštených unikátnych kúskov. V statickej zóne sa bude konať tretie kolo seriálu milovníkov jedinečných áut – Car Fans Cup.

„Vo vyhradenej zóne sa usporiada predstavenie štvorkolesových skvostov, fotenie s modelkami i meranie akustického tlaku v rámci seriálu Audio Cup Slovakia, takže sú vítaní aj majitelia extrémnych aparatúr. Novinkou bude zraz talianskych áut organizovaný F.A.L clubom, v rámci ktorého budú mať majitelia tátošov z Apeninského polostrova vyhradený priestor, prirpavené súťaže i voľné šprintérske jazdy,“ doplnil Kovács.

Populárna akcia sa uskutoční v sobotu 7. júla na boľkovskom letisku.