Beran opúšťa kreslo šéfa MŠK Novohrad

Naďalej však plánuje ostať v štruktúrach klubu.

2. júl 2018 o 12:00 Jozef Mikuš

LUČENEC. Vo vedení lučeneckého MŠK Novohrad nastala zmena. Na stoličke prezidenta ku koncu júna skončil Miroslav Beran. Dnes už bývalému šéfovi oranžových futbalistov sme položili tri otázky.

Prečo ste sa rozhodli skončiť vo funkcii prezidenta MŠK Novohrad Lučenec?

– Chcem si od riadiacej funkcie trochu oddýchnuť. S futbalom ale nekončím a v štruktúrach ostanem možno ako viceprezident alebo ako člen rady. Pri chode klubu budem pomáhať ako doteraz.

Kto bude vaším nástupcom?

– Rada zasadne pravdepodobne až po letných prázdninách. Miesto v členskej rade sme ponúkli zástupcom mesta aj rodičom. Spoločne sa potom dohodneme na novom prezidentovi klubu. Ako svojho nástupcu navrhnem jedného zo zakladajúcich členov.

Šéfom klubu ste od jeho založenia v roku 2013. Na ktoré chvíle si budete najradšej spomínať a na ktoré by ste najradšej zabudli?

– Keď sme riešili iba mládežníkov, bola to radosť. Či už išlo o turnaje, alebo rôzne športové a kultúrne akcie. Z týchto časoch mám iba príjemné spomienky. Po vstupe do mužského futbalu sa už objavilo množstvo starostí, ktoré zažívajú asi všetci futbaloví funkcionári. Veľmi rád ale spomínam na úspešnú jesennú časť skončenej sezóny a zimovanie na čele tabuľky. Asi ako každý, aj ja som urobil niekoľko chýb, ktoré ľutujem, ale aj to patrí k futbalu.