Polícia hľadá sedemnásťročné dievča. Príbuzným sa neozýva

Nie je vylúčené, že Katarína vycestovala do zahraničia.

2. júl 2018 o 16:32 Marcela Ballová

VEĽKÝ KRTÍŠ. Poslednú júnovú stredu (27. 6.) odišla z domu a odvtedy jej niet. Nie je vylúčené, že mladá Veľkokrtíšanka odcestovala za hranice.

"Polícia vo Veľkom Krtíši sa obracia na ľudí so žiadosťou o pomoc a spoluprácu pri pátraní po nezvestnej 17-ročnej Kataríne z Veľkého Krtíša. Nezvestnosť oznámila jej stará mama. Uviedla, že vnučka odišla z domu 27. 6. a odvtedy nedala o sebe vedieť. Nie je vylúčené, že odišla do zahraničia, pravdepodobne do Čiech," informovala Petra Kováčiková, krajská policajná hovorkyňa.

Nezvestná je vysoká približne 165 cm, plnoštíhlej postavy. Má hnedé oči a rovné svetlohnedé vlasy, dlhé po plecia.

"Akékoľvek informácie, ktoré by mohli napomôcť k jej vypátraniu je možné oznámiť na ktoromkoľvek útvare policajného zboru alebo na telefónnom čísle 158," zakončila hovorkyňa