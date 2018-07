Zanedbaný Novohrad sa konečne dočkal, diaľničiari vyhlásili súťaž

V Mýtnej vyhlásili historicky prvú verejnú súťaž, pri ktorej nebude rozhodovať len cena.

3. júl 2018 o 8:15 Marcela Ballová

MÝTNA. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) včera v Mýtnej vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa úseku R2 Kriváň – Mýtna. Jej generálny riaditeľ Ján Ďurišin potvrdil, že ide o historicky prvú verejnú súťaž, ktorá sa bude vyhodnocovať multikriteriálne.

Začiatok výstavby avizoval v prvom štvrťroku 2019. Predpokladaná hodnota zákazky je bez DPH 234,08 milióna eur. Po dostavbe úsekov R2 Kriváň – Mýtna a Mýtna – Lovinobaňa budú mať motoristi k dispozícii vyše 40 kilometrov súvislej rýchlostnej cesty od Zvolena po Lučenec.

Ďurišin zdôraznil technickú náročnosť úseku, ktorý sa práve obstaráva.

„Je dlhý 9,1 km. Jeho súčasťou bude približne 5 km dlhá mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka. Je situovaná vo výške 15 – 45 metrov ponad trasu cesty I/16, v tesnej blízkosti napätia a existujúcej zástavby,“ priblížil s tým, že začiatok trasy rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna nadväzuje na predchádzajúci úsek Pstruša – Kriváň, v dočasne upravenej mimoúrovňovej križovatke Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na nasledujúci, tendrovaný úsek Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce.

Nové pravidlá

Pri vyhodnocovaní verejných súťaží bola doposiaľ jediným kritériom najnižšia cena. Po novom zavážia aj ďalšie aspekty.

„V aktuálne navrhovanej metodike sa pri súťažiach na stavebné práce budú okrem ceny posudzovať aj kvalita tímu odborníkov podľa konkrétnej stavby, náklady na prevádzku a enviromentálne hľadisko,“ ozrejmil Durišin a podotkol, že pri ďalších stavbách budú dopĺňané aj iné kritériá podľa ich konkrétnych potrieb. „Budú mať rôznu percentuálnu váhu a to vždy po riadnej kalkulácii vo vzťahu k získanej pridanej hodnote.

Podľa šéfa NDS má táto zmena v hodnotení ponúk pri verejnom obstarávaní na stavebné práce dosiahnuť vyššiu hodnotu za peniaze a to zvýšením kvality stavených prác za primeranú cenu. „Očakávame rýchlejšie a vysoko transparentné vysúťaženie zhotoviteľov a predovšetkým efektívnejšiu a kvalitnejšiu výstavbu jednotlivých úsekov.“

Návrh multikriteriálneho hodnotenia pripravila NDS na základe skúseností iných európskych krajín. „Sú súčasťou bežnej praxe v krajinách Európskej únie, uprednostňujú ich Európska komisia, agentúra Jaspers, vrátane Úradu pre verejné obstarávanie,“ uviedol Ďurišin.

Najlacnejšie nemusí byť najlepšie

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek v tejto súvislosti zdôraznil, že neplatí, že čo je najlacnejšie, je aj najlepšie.

„Preto chceme pri výstavbe zohľadniť aj náklady na údržbu alebo enviromentálne hľadisko.“ Pripomenul aj dve súťaže na južnej R2, ktoré by mohli byť vypísané do konca tohto roka. Ide o úsek R2 Rožňava – Jabloňov nad Turňou (Soroška) a R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. „Som rád, že sa nám darí dodržať sľuby a výrazne sa dynamizuje aj výstavba na južnom ťahu, ktorý bol predchádzajúcimi vládami zanedbávaný,“ povedal Érsek.

Zanedbaný región sa konečne dočkal pomoci

Na vyhlásení tendra v Mýtnej bol prítomný aj podpredseda vlády a predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Potvrdil, že Novohrad patrí, čo sa týka budovania infraštruktúry, medzi zanedbané regióny.

„Teší ma, že sa nám pred dvoma rokmi, keď sa tvorilo programové vyhlásenie vlády a doslova sme tlačili na pílu, podarilo do neho zakomponovať aj ďalšiu výstavbu R2. Ľudia v týchto regiónoch právom volajú po rýchlostnej ceste, po ktorej sa rýchlo a bezpečne dopravia za prácou. Aktuálne je na vyše 200 kilometrov dlhom úseku približne 47 km rýchlostnej komunikácie. Po dokončení rozrobených akcií ich bude okolo 100,“ vyjadril sa Bugár s tým, že verí v aspoň čiastočné odčinenie dlhu vlády voči regiónom, akým je aj Novohrad.

Dedina trpí roky

Ľuďom v Mýtnej už roky strpčuje život nadmerná doprava. Denne prejde dedinou približne 13-tisíc áut. Domy pri ceste praskajú. Starosta Pavel Greksa je už vyše dvadsať rokov aj aktivistom bojujúcim za dostavbu úseku R2 a obchvatu Mýtnej. Vyhlásenie súťaže je pre neho zadosťučinením.

„Mám radosť z toho, že v roku 2021 sa od Zvolena po Lučenec dopravíme súvisle po R2. Na viacerých mítingoch ľudia opakovali, že nepotrebujú sociálne balíčky, ale dotiahnuť infraštruktúru do nášho regiónu. Tiež ma teší, že som sa dočkal aj aktuálne jediného ministerstva, ktoré chodilo do regiónu a počúvalo ľudí. Fakt, že sme boli zanedbávaní, bol počas minulých vlád skutočne citeľný,“ povedal Greksa a vyzdvihol iniciatívu poslanca NR SR Eduarda Adamčíka, ktorý tiež presadzuje dostavbu R2.

Dôležitý je aj obchvat Lučenca

Predsedníčka Združenia miest a obcí Novohradu (ZMON) a primátorka Lučenca Alexandra Pivková zdôraznila aj potrebu ďalšej dôležitej stavby v regióne.

„V mene obyvateľov Lučenca a Novohradu by som chcela požiadať o pomoc a podporu pri realizácii pre nás dôležitej stavby, ktorou je preložka cesty I/75 Lučenec – obchvat Lučenca s pokračovaním koridoru na Šalgotarján a Budapešť. Neriešila by sa tak len kritická dopravná situácia v samotnom Lučenci, ale aj negatívne situácie v okolitých obciach Vidinej, Haliči, Starej Haliči a Tomášovciach. Tiež by sa zlepšila dopravná situácia na cestách, znížila hustota a nehodovosť,“ priblížila s tým, že realizáciou tejto stavby by boli uchránené aj cesty II. a III. triedy, ktoré sú v správe Banskobystrického samosprávneho kraja a sú vo veľmi zlom technickom stave. Tiež víta skutočnosť, že vyhlásením súťaže na výstavbu úseku R2 Kriváň – Mýtna je región bližšie k väčšej prosperite.

„Ďakujem rezortu dopravy a výstavby SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, primátorom, starostom a všetkým, ktorí svojou podporou prispeli k nášmu spoločnému zámeru,“ zakončila Pivková.