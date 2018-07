Péter sa herne zlepšil

Pingpongista z Novohradu trénuje i hráva v krajine troch koruniek. Súboje však zvádza aj v inej časti Európy.

3. júl 2018 o 10:00 JÚLIUS GEĽO

LUČENEC. Stolný tenista Ingemar Péter, odchovanec STK Lučenec-Kalinovo, si odkrútil druhú sezónu vo Švédsku. V druhej najvyššej súťaži si obliekal dres BTK Köpings. Na severe Európy sa mu darilo.

„Som rád, že sme sa udržali v druhej lige, boli sme v nej nováčikom. Obsadili sme piate miesto. Bol som tretím najlepším hráčom súťaže. Predstihol ma iba čínsky a španielsky hráč. Som spokojný s výkonmi i hrou, ktorú som predvádzal,“ vyjadril sa dvadsaťjedenročný Péter.

Ako doplnil, úspešne si počínal aj vo štvorhre, v ktorej bol jeho partnerom Slovák Tomáš Kopányi. „Prehrali sme iba jeden duel,“ podotkol.

Španielska misia

Ingemar trénoval vo Švédsku a popri účinkovaní v tamojšej súťaži zápolil tiež v Španielsku. Hájil farby Irun Leka Enea. Áčko tohto klubu je účastníkom najvyššej súťaže a béčko hráva druhú ligu.

„Mal som v Španielsku veľmi dobrú úspešnosť. Dokopy som prehral iba dva duely. Aj keď je pravdou, že som toho tam nejako veľa neodohral. Zápasy v Španielsku predstavovali pre mňa plus v tom smere, aby som si zvýšil počet súťažných stretnutí, aby som výkonnostne rástol. Plusové to bolo pre mňa aj po finančnej stránke. Áčko Irun Leka Enea obsadilo v základnej časti výborné tretie miesto, v play off som už nehral. Béčko skončilo na šiestej priečke,“ sumarizuje Péter.

Zostáva na severe Európy

Pingpongista z Novohradu zaznamenal podľa jeho slov progres. „Zlepšil som sa v tomto ročníku. Možno aj výraznejšie, než som očakával. A to po kondičnej i hernej stránke. Začal som vyhrávať ťažké zápasy, teda tie s lepšími hráčmi. Som veľmi rád, že je to takto.“

Vo Švédsku mieni zarezávať naďalej. „Budem pokračovať v BTK Köpings. V štádiu riešenia je znovu aj ďalšia liga. Mám ponuky z Dánska, Španielska i Anglicka. V Španielsku sa však trochu zmenili podmienky pre zahraničných hráčov. Vyzerá to tak, že budem hrávať aj najvyššiu súťaž v Anglicku,“ uviedol Lučenčan Ingemar Péter.