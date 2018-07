FOTO: Na tomášovskej tráve bojovalo až 21 tímov

Záver júna priniesol bohato obsadený futbalový turnaj.

4. júl 2018 o 14:00 Jozef Mikuš

TOMÁŠOVCE. Až 21 tímov sa v posledný júnový deň zišlo na tomášovskom ihrisku na 3. ročníku He3K Cupu. Diváci si tak mohli vychutnať deň plný zápasov na troch hracích plochách.

„Do play-off z každej skupiny postúpili štyri tímy. Priamy postup do štvrťfinále si vybojovali víťazi skupín a najlepší celok z druhých miest. V skupine A to boli vlaňajší víťazi z Mimelu, v béčku vyhrali rozdielom skóre hráči tímu He3K pred Rangers, ktorí však postúpili ako druhý najlepší celok. V skupine C sa na prvom mieste umiestnili Strechy bratia,“ vymenoval organizátor turnaja Marek Antalík.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ten si spolu s Pavlom Ďurišom, Martinom Miklušákom, Fillipom Mózerom a Jakubom Račkom zobral na starosti aj úlohu arbitra.

Vlaňajší víťaz zakopol pred bránami finále

Zo zvyšných ôsmich postupujúcich sa po napínavých bojoch do štvrťfinále dostali tímy Fit Family Rádio, Rapovce dorast, Odozva a Mladé pušky. Po ďalších divácky atraktívnych zápasoch sa do semifinále prebojovali He3K, Strechy bratia, Mladé pušky a Mimel.

Prečítajte si tiež: Soboťania už zarezávajú pod novým trénerom

„V semifinále sa obhajca z Mimelu sa stretol s Mladými puškami a po tesnej prehre 0:1 putoval len do boja o tretie miesto. V druhom semifinále medzi Strechy bratia a He3Kom o postupujúcom rozhodli pokutové kopy. Úspešnejší bol druhý menovaný tím. V predposlednom zápase turnaja o tretie miesto Mimel na Strechy bratia nestačil,“ priblížil druhý organizátor Dominik Badinka.

Ocenili aj jednotlivcov

Vyvrcholením turnaja bol zápas medzi tímami He3K a Mladé pušky. Vyrovnaný duel musel rozhodnúť až penaltový rozstrel. Ten určil, že víťazný pohár nad hlavu zdvihli hráči Mladých pušiek (Peter Mikuš, Fabián Slančík, Radoslav Máč, Vojtech Turek, Patrik Kulich, Tomáš Filipiak, Gergej Kelemen, Gabriel Skabella a Dominik Badinka).

Okrem nich si ocenenie odniesli aj jednotlivci: Vojtech Turek (Mladé pušky) - najlepší strelec (8 gólov), Attila Fehérvári (He3K) - najlepší hráč a Peter Vrbiniak (Strechy bratia) – najlepší brankár.

Známe mená

Na turnaji sa predstavili viaceré známe mená. Okrem najlepšieho strelca českej futsalovej ligy Vojtecha Tureka si zahrali aj mládežnícki reprezentanti Tomáš Filipiak, Ľuboš Uhlár a Marek Belko. Nechýbali futsalisti Mimelu Lučenec Attila Fehervári, Peter Mikuš, Peter Petik, Juraj Kuhajdík, Patrik Kulich či tréner Marián Berky.

Prečítajte si tiež: Péter sa herne zlepšil

„S tretím ročníkom sme veľmi spokojní. Na začiatku sme si nemysleli, že už po premiérovom turnaji dostaneme pozitívne ohlasy. Každým rokom sa posúvame ďalej a snažíme sa odstrániť nedostatky z predchádzajúcich rokov. Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli akciu pripraviť. Poďakovanie patrí aj Obecnému úradu v Tomášovciach, starostovi Jánovi Mičudovi, futbalovému klubu Slovan Tomášovce za poskytnutie priestorov, hráčom, rozhodcom a všetkým sponzorom, ktorí prispeli do bohatej tomboly. Veríme, že turnaj bude pokračovať aj v ďalších rokoch,“ dodalo organizátorské duo Marek Antalík a Dominik Badinka.