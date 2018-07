Tomáš Zold v ringu zdolal olympionika

V nemeckom Halle sa zišla svetová špička olympijského boxu. Zastúpenie mal aj Lučenec.

5. júl 2018 o 12:33 Jozef Mikuš

HALLE/LUČENEC. Lučenčan Tomáš Zold si opäť súťažne zaboxoval. Tentoraz na medzinárodnej scéne. Kmeňový člen nitrianskeho Stavbára sa predstavil na svetovom pohári s názvom Chemiepokal.

V nemeckom Halle (20. – 23. 6.) sa zišla svetová špička olympijského boxu. Slovenská výprava mala sedem členov a jeden zo siedmich statočných bol aj Tomáš Zold (do 69 kg). Toho už v prvom zápase čakal katarský boxer a účastník Olympijských hier v Riu 2016 Thulasi Tharumalingam.

„Bol vyšší, mohutnejší a silovejší. S trénerom sme si hneď všimli, že na súpera sedí jednoduchá taktika – priame údery cez ruky. Vďaka dobre nastavenej stratégii sme prvé kolo vyhrali. V druhom kole som nasadil väčšie tempo, čo ma unavilo. V treťom kole som už nebol taký aktívny, ale zápas som vyhral. Až po jeho skončení som sa dozvedel, že som zvíťazil nad chalanom, ktorý boxoval na olympiáde v Riu,“ povedal Zold.

Boj s nadváhou

Šikovný pästiar sa z víťazstva dlho nestihol radovať. Od ďalšieho zápasu ho delila len jedna noc a vyše trojkilová nadváha. S tou si musel v priebehu pár hodín poradiť. Váhový limit splnil, ale stálo ho to množstvo síl.

„V druhom zápase som sa stretol s Írom Kieranom Molloym, s ktorým som sparoval a boxoval, keď som žil v Írsku. Tešil som a na neho, aj keď má veľmi agresívny štýl. Mne ešte v Írsku natrhol obočie a nemeckému súperovi v Halle natrhol kožu na čele,“ ozrejmil Lučenčan.

Tomáš Zold (v červenom) a Kieran Molloy. (zdroj: Archív T.Z.)

V prvom kole zvádzal s Írom vyrovnaný súboj. Tomáš ale pred koncom druhého kola inkasoval tvrdý zadný hák. „Zostal som oťapený a prestávku si ani nepamätám. V treťom kole som boxoval nedisciplinovane a to ma stálo víťazstvo.“

Box si užíva

Slováci z Nemecka priniesli dve bronzové medaily. Vybojovali ich Matúš Strnisko (do 81kg) a Dávid Michálek (do 91 kg). Zold, ktorý v trinásťčlennej skupine obsadil piate miesto, je so svojím výkonom spokojný. Talentovaného športovca si všimli aj v medzinárodnej boxerskej asociácii AIBA a uznanlivo napísali o jeho návrate do súťažných ringov.

„Môj otec mi neustále opakuje, aby som si zápas užil. Keď sa držím jeho slov, boxujem na vysokej úrovni. Presne tak to bolo aj v prvom dueli, keď som si asi v polovici uvedomil, že sa usmievam,“ vysvetlil Zold, ktorého teraz čaká príprava na jesenné zápasy.

„Väčšinu prípravy absolvujem doma v Lučenci. V Max Fitness mám k dispozícii jednu z najlepšie vybavených telocviční na Slovensku a so sparingom mi pomáhajú Robo Rácz a Zsolt Osaďan. Značnú časť prípravy si ale riešim sám podľa pokynov reprezentačného trénera,“ uzavrel.