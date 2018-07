Hrozilo, že Lučenec bude hrať nižšiu ligu

Treťoligisti z Lučenca a Fiľakova bilancujú skončenú sezónu.

6. júl 2018 o 13:10 Jozef Mikuš

FIĽAKOVO/LUČENEC. Fiľakovčania si zopakovali jarnú časť predošlého ročníka. Aj vtedy museli bojovať o záchranu tretej ligy. Vlaňajšie boje priniesli svoje ovocie. Rovnako aj tie tohtoročné.

Tréner zapadol

Žlto-modrí zimovali na predposlednej priečke tabuľky tretej ligy skupiny Stred. Na konte mali iba tri jesenné výhry. Ešte pred zimnou prestávkou sa FTC dohodol na spolupráci s trénerom Jánosom Víztelekim, ktorý si na plecia vzal úlohu zachrániť ligu pre mesto spod Fiľakovského hradu.

„Tréner Vízteleki do tímu okamžite zapadol a záchranárskych prác sa zhostil s veľkým odhodlaním. Stále ma trochu trápi zimná príprava, ktorá bola asi najhoršia, akú si pamätám. Choroby a nepriaznivé počasie nám výrazne skomplikovali tréningy a tím si tak nestihol dôkladne nacvičiť a osvojiť novú stratégiu,“ vysvetlil Attila Visnyai, prezident FTC Fiľakovo.

Zlé podmienky sa podľa neho odzrkadlili aj v úvodných jarných zápasoch. Postupom času sa ale karta začala obracať a FTC posledných šesť zápasov neprehral. „Je to zásluha všetkých ľudí v klube. Obrovským prínosom bol Kornel Telek, ktorý do bodky splnil svoju úlohu hlavy a hnacieho motora celého tímu, a vo výbornom svetle sa ukázala aj kostra zložená z domácich hráčov, s ktorými tréner počíta aj do ďalšej sezóny,“ ozrejmil Visnyai.

Svoju úlohu zohrali aj zimné posily. Spomedzi nich prekvapil najmä defenzívny hráč Lazar Knieževič, ktorý sa ukázal ako schopný zakončovateľ.

FTC tak ukončil sezónu na 12. mieste. Klub má ale do ďalšieho ročníka omnoho smelšie plány. „Chceme zastabilizovať káder a počas celej sezóny hrať kvalitný futbal. Musíme to dokázať aj kvôli fanúšikom, ktorí pri nás opäť stáli aj v časoch zlých výsledkov. Znovu sa ukázalo, že fiľakovskí fanúšikovia majú veľké srdce a za to im ďakujem. Vďaka patrí aj vedeniu mesta Fiľakovo, sponzorom a každému, kto prispieva k chodu klubu,“ doplnil Visnyai.

Nový tím

MŠK Novohrad Lučenec odohral výbornú jesennú časť.

Po sérii víťazstiev sa oranžoví mohli pýšiť titulom „jesenný majster“. Zimnú prestávku ale poznačili odchody kľúčových hráčov a káder ostal prakticky bezzubý. Klub tak musel počas pár mesiacov vyskladať úplne nový tím.

„Na zohratosť nezostal čas. Napriek tomu si myslím, že vzhľadom na toľké odchody sme jarnú časť zvládli dobre. Treba si uvedomiť, že na jar hralo úplne iné mužstvo ako v prvej polke sezóny. Škoda poslednej prehry v Námestove. Ak by sme tam získali tri body, mohli sme namiesto piateho skončiť na krásnom treťom mieste,“ skonštatoval Miroslav Beran, dnes už bývalý prezident MŠK Novohrad.

Tímová chémia tak z pochopiteľných dôvodov nefungovala rovnako ako na jeseň.

Okrem výrazných zmien v poli došlo k obmene aj na trénerskej stoličke.

„K odvolaniu trénera Kamendyho sme sa ako klub nevyjadrovali a nerád by som sa k tomu vracal. Musím ale povedať, že ma mrzí jeho postup, keď na poslednú chvíľu urobil hráčsky prestup do Tornale. My sme preto urobili rovnaký krok s jeho odvolaním pred začiatkom jarnej časti,“ objasnil Beran.

Hrozila nižšia súťaž

Na voľnú stoličku zasadol vtedajší tréner Jesenského Csaba Tóth. Aj jeho čakala ťažká úloha ukormidlovať narýchlo postavenú loď.

„Tréner svoju úlohu zvládol. Jarná časť možno nebola pre divákov veselá, ale robili sme, čo sa dalo. Csaba Tóth sa musel pasovať s úzkym kádrom aj chýbajúcou tímovou chémiou. Mnohokrát musel siahnuť do tímu dorastencov. S jeho pôsobením sme však spokojní a chceme, aby v našom klube pokračoval.“

MŠK Novohrad si teraz musí udržať kvalitných hráčov. Beran spomedzi legionárov vyzdvihol najmä brankára Grujičiča. Druhým cieľom je doplniť káder. Oboje sa podľa bývalého šéfa klubu môže podariť len s dobrými finančnými základmi.

„Situácia spred pár týždňov naznačovala, že sa budeme musieť uchýliť k ráznemu kroku a mužov prihlásiť do nižšej súťaže. Chceli sme predísť zopakovaniu situácie s meškajúcimi výplatami. Som ale rád, že mesto pochopilo našu situáciu. Treťoligisti musia v ďalšej sezóne skončiť do siedmeho miesta, lebo v ročníku 2019/20 vznikne nová liga. Tá bude divácky a herne atraktívnejšia, ale aj nákladnejšia. Lučenec si ale takú súťaž zaslúži a preto ďakujem vedeniu mesta, že naše slová vypočuli a podporili nás,“ zakončil Beran.