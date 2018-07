Lenka Kuráková vicemajsterkou sveta

Skúsená kulturistka bola na medzinárodnom fóre úspešná.

7. júl 2018 o 7:21 Jozef Mikuš

CECINA/RIMAVSKÁ SOBOTA. Talianska Cecina bola v polovici júna (15. – 16. 6.) dejiskom svetového šampionátu federácie NABBA/WFF. Na prestížnom podujatí mal zastúpenie aj Gemer v podobe kulturistky Lenky Kurákovej.

Skúsená športovkyňa z Rimavskej Soboty sa predstavila v kategórii figura athletic. Dôsledná príprava sa vyplatila a Kuráková si z majstrovstiev priniesla titul vicemajsterky sveta.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Pripravuje sa sama

„Som šťastná. Príprava bola tvrdá a poznačili ju zranenia. Všetka bolesť a odriekanie však za to stáli. Táto medaila má pre mňa nesmiernu hodnotu. Je doslova vydretá,“ povedala kulturistka, ktorá v Taliansku súperila s ďalšími štrnástimi pretekárkami. Ziskom striebornej medaily si obhájila titul vicemajsterky z vlaňajšieho šampionátu.

Náročnú prípravu na svetovú scénu absolvovala sama. „Trénera nemám, ale som vďačná prezidentovi NABBA/WFF Slovensko Pavlovi Kiseľovi, ktorý mi pomáhal s vylepšovaním formy a dával mi cenné rady. Ako som už spomenula, príprava nebola jednoduchá, ale ak chcem byť úspešná, tak musím vydržať.“

Keď sa drina pretaví do úspechu

Sezóna je pre Lenku Kurákovú uzavretá. Počas uplynulých mesiacov si medailovú zbierku rozšírila o striebro a bronz zo slovenských a striebro z rakúskych majstrovstiev. Pochváliť sa môže tiež vlaňajším bronzom z európskeho fóra.

Prečítajte si tiež: Hrozilo, že Lučenec bude hrať nižšiu ligu

„Kulturistickú kategóriu som si nevybrala zámerne. Vždy som žila aktívne, či už to bola zumba, aerobic alebo jumping. Moja kulturistická cesta sa začala, keď som doma cvičila s činkami iba tak pre radosť a po krátkej dobe začali „vyliezať“ svaly. Potom to už išlo ako na rýchliku. Za tri roky, čo je pomerne krátka doba, som sa vypracovala na pódium. Striebro z prvej pohárovej súťaže v roku 2016 ma utvrdilo v tom, že som na správnej ceste. Milujem ten pocit, keď sa práca s telom a všetka drina pretaví do úspechu. Je to veľké zadosťučinenie,“ uzavrela usmievavá kulturistka.