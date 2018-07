Šüliová je so sezónou nadmieru spokojná

Darilo sa jej na republikovom šampionáte, ale nestratila sa ani na medzinárodnom fóre.

7. júl 2018 o 18:18 Jozef Mikuš

LUČENEC. Fitneska Lucia Orságová, ktorá už pár týždňov nosí priezvisko Šüliová, má za sebou ďalšiu vydarenú sezónu.

Usmievavá Lučenčanka sa po zisku dvoch prvenstiev na májových majstrovstvách Slovenska postavila na medzinárodné pódiá.

Cenný kov na prste

Ešte predtým si koncom mája (26. 5.) zasúťažila na majstrovstvách Rakúska. V kategórii bikiny fitnes bez obmedzenia veku nedala súperkám šancu a stala sa rakúskou šampiónkou.

„V našich kruhoch sa hovorí, že kto uspeje v Rakúsku, uspeje všade. Sezóna pokračovala svetovými majstrovstvami NABBA v Taliansku. Na obrovskú konkurenciu bez obmedzenia veku som tam ale nestačila a zostala som pred bránami finálovej šestky. Odniesla som si však veľmi cennú skúsenosť a silný zážitok,“ vrátila sa k šampionátu z 15. júna Šüliová, ktorá začiatkom júna získala ešte jeden cenný kov – manželskú obrúčku.

Piata v Európe

Neúspech zo svetového fóra chcela napraviť o týždeň neskôr majstrovstvách Európy WFF v Nemecku.

„Bola to moja posledná súťaž v sezóne. Dala som do nej všetko, avšak podarilo sa mi získať finálové 5. miesto. Vtedy som si uvedomila, že niekedy je menej viac. Na kategóriu bikiny som už bola pre náročné tréningy a obmedzenú stravu až príliš štíhla. So sezónou som však veľmi spokojná. Podarilo sa mi získať titul majsterky Slovenska i Rakúska a reprezentovať Slovensko na veľkolepých podujatiach. Za to vďačím asociácii NABBA/WFF Slovensko.”

Jeseň vynechá

Sympatická bikinárka si chce od súťaženia trochu oddýchnuť.

Jesennú sezónu sa preto rozhodla vynechať a čas venovať manželovi, rodine a priateľom. So športom a zdravým životným štýlom ale seknúť neplánuje.

„Najdôležitejšie je cítiť sa dobre po psychickej aj fyzickej stránke. Výsledky prídu iba vtedy, ak je telo aj myseľ v rovnováhe a pohode,“ doplnila Šüliová.