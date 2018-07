Kokavčanka má v skrini poriadnu raritu

Dôchodkyňa pretkala dedinu do knihy rekordov.

11. júl 2018 o 10:45 Marcela Ballová

KOKAVA NAD RIMAVICOU. Veruže by to musel byť poriadny kus chlapa, čo by gate, aké utkala a ušila šikovná Kokavčanka, nosil. Ich dĺžka je 154 cm a v páse merajú 182 cm.

Takúto raritu nájdete na Slovensku len v skrini sedemdesiatpäťročnej Rozálie Murínovej. Veľa hodín presedela za kolovrátkom aj tkáčskym stavom, kým uzreli svetlo sveta. Ale oplatilo sa. Pred štyrmi rokmi si vďaka nim vyslúžila Kokava nad Rimavicou zápis do slovenskej knihy rekordov.

„Novohradské osvetové stredisko v tom čase realizovalo projekt zameraný na propagáciu kokavského kroja medzi návštevníkmi folklórneho festivalu Koliesko. Každoročne sa prezentovala iná časť tradičného odevu. V roku 2014 to boli nohavice a krpce,“ spomína dôchodkyňa, ktorá celú zimu priadla, v lete rosila a na ďalšiu zimu tkala. A gate boli na svete. V našej krajine sú najdlhšími a najširšími.

Život pani Rozálie je nerozlučne spätý s ľanom. „Kedysi neboli televízory, a tak sa po večeroch priadlo a tkalo. Mňa tomuto remeslu priučila mamka a som rada, že aj ja mám v svojej dcére nástupkyňu,“ zakončila sympatická dôchodkyňa.