Džudisti Junioru uzavreli sezónu ziskom ôsmich cenných kovov

Z Novohradu na východ krajiny vycestovalo dvanásť pretekárov.

10. júl 2018 o 7:40 Jozef Mikuš

MICHALOVCE/LUČENEC. Džudisti Junioru Lučenec zavŕšili sezónu. Urobili tak koncom júna (23. 6.) na turnaji v Michalovciach. Z Novohradu na východ krajiny vycestovalo dvanásť pretekárov, ktorí doplnili počet celkových účastníkov na približne štyristo.

Turnaj odštartovala kategória super-mini. Laura a Nina Drugdové (do 28 kg) boli jediné dievčatá v hmotnostnej kategórii a museli tak bojovať s chlapcami. Laure sa v dueloch s neskoršími medailistami presadiť nepodarilo. Ninu po štyroch dueloch ovenčili bronzom.

Zlato Hanzlíkovej

„Dávid Farkaš (mini do 38 kg) sa dostal až do boja o bronz, kde nezaváhal a získal pre Junior ďalší kov. Filip Nemčický (mini do 42 kg) sa tiež prebojoval zo skupiny, ale podarilo sa mu v silnej konkurencii získať striebro. Rovnakú medailu vybojoval aj Norbert Gál (mini do 46 kg),“ vymenoval tréner Michal Bokor.

Trénera potešil Daniel Berky (mladší žiaci do 46 kg). Bojovným výkonom dvakrát vyhral v zlatom skóre. To si vyžiadalo svoju daň, ale za bronz sa hanbiť nemusí. Nina Hanzlíková (mladšie žiačky do 48 kg) premiérovo nastúpila vo vyššej hmotnostnej kategórii. Po troch výhrach si prekvapivo uchmatla zlatú medailu.

„Karmen Mezóová (mladšie žiačky do 52 kg) prvý zápas tesne prehrala na jeden pomocný bod. Po veľmi krátkej prestávke si bilanciu napravila v druhom dueli, ale na finále už sily neostali. Z Michaloviec si odniesla krásne striebro. Tereza Kováčová (mladšie žiačky do 57 kg) sa dopustila niekoľkých malých chýb. Nepodala však zlý výkon, a tak si vybojovala bronz,“ pokračoval Bokor.

Zranenie

Samul Pentka (starší žiaci do 50 kg) mal neúspešný vstup do turnaja. Súper ho do opráv nepotiahol a neumiestnil sa.

V konkurencii skúsenejších džudistov neuspel ani Attila Šuli (starší žiaci do 46 kg). Junior si tak rozšíril zbierku o jednu zlatú, tri strieborné a štyri bronzové medaily.

Michalovský turnaj ale poznačilo aj zranenie Adama Mihályho (mladší žiaci do 55 kg).

„Adamovi prajem skoré uzdravenie a všetkým ostatným opäť ďakujem za vzornú reprezentáciu klubu aj mesta. Tradične ďakujem aj našim sponzorom – firmám Ekoltech, TSV Group, Europak, MaM & co., Júliusovi Szmudovi, mestu Lučenec a trénerovi Marcelovi Pivarčimu,“ uzavrel tréner.