Poslanci mimoriadne zasadnú kvôli futbalu

Otázka akadémie opäť zarezonuje v mestskom parlamente.

11. júl 2018 o 9:15 Ľubomíra Karmanová

RIMAVSKÁ SOBOTA. O zriadení futbalovej akadémie budú opäť rokovať poslanci Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote. Primátor Jozef Šimko zvolal k tejto téme mimoriadne zasadnutie na štvrtok 12. júla o 10.00 hod.

Rozhodnutie odložili niekoľkokrát

Poslanci sa touto témou zaoberali už niekoľkokrát, no k výsledku nedospeli. Dôvodom boli nejasnosti v zmluve. Z tohto dôvodu Šimko v stredu 11. júla vycestoval do Maďarska, aby doriešil potrebné záležitosti. "Chcem aby všetko bolo transparentné a jasné. Napriek tomu zajtrajšie zasadnutie bude prekvapením," domnieva sa primátor.

Dôvodom je dovolenkové obdobie a neprítomnosť niektorých poslancov, ktorí sa už zo zasadnutia ospravedlnili. "Keďže sa jedná o majetkovoprávne záležitosti na rozhodnutie budeme potrebovať 12 hlasov. Aj keby sme boli uznášaniaschopní, môže sa stať, že dostatočný počet hlasov založenie akadémie nezíska," uviedol Šimko.

Aby bolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné je potrebná prítomnosť minimálne desiatich poslancov. Ak by však prišli desiati, založenie akadémie odsúhlasiť nemôžu. "V tom prípade by sme museli vec prejednávať na riadnom zastupiteľstve až v septembri," upresnil primátor s tým, že by bol najradšej, keby k výsledku dospeli už vo štvrtok.

Výsledok bude prekvapením

"Bolo by dobré, keby sme do súťaže už nastúpili pod značkou akadémie. Ak to nestihneme budeme celú sezónu hrať ešte pod názvom MŠK," konštatoval Šimko.

Poslanci budú zároveň rozhodovať o vložení objektov a nehnuteľností mesta nevyhnutných na rozvoj infraštruktúry štadióna do novovzniknutého klubu a o dotácii, ktorú mesto bude pravidelne ročne poskytovať vzniknutej akadémii.

Futbalová akadémia má byť hradená zo zdrojov maďarskej vlády. Celková investícia by mala byť vo výške približne päť miliónov eur. Mesto by malo mať 49-percentný a maďarský partner 51-percentný podiel.