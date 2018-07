Soboťania aj Kalinovčania sú so sezónou spokojní

Obidva treťoligové kluby z regiónu splnili vytýčené predsezónne ciele. Stále je však na čom pracovať.

12. júl 2018 o 10:00 Jozef Mikuš

RIMAVSKÁ SOBOTA/KALINOVO. V sezóne 2017/18 sa spomedzi treťoligových tímov z regiónu na najlepšej priečke umiestnili futbalisti Rimavskej Soboty.

Keďže Soboťania pred sezónou zostúpili z vyššej súťaže, mnohí fanúšikovia čakali, že sa v tretej lige Stred dlho neohrejú. Postup si však vybojovala Dukla, Gemerčania skončili druhí. Podľa športového riaditeľa Attilu Domika ale nie je dôvod na smútok.

„Banská Bystrica má kvalitu a históriu, a preto druhé miesto nie je neúspech. Jedenásťbodový odstup ale považujem za príliš veľký. Naše mužstvo malo na to, aby sme Dukle boli bodovo bližšie,“ skonštatoval Domik.

Dve tváre

Hráči MŠK Rimavská Sobota stratili dôležité body aj v zápasoch, kde boli papierovým favoritom. Dnes už bývalý tréner Eugen Bari často hovoril o dvoch tvárach tímu. Tie sa niekedy ukázali aj počas jedného zápasu. Kým jeden polčas bol pre Soboťanov perfektný, v druhom akoby hralo iné mužstvo. Podľa Domika to u niektorých hráčov spôsobila najmä chýbajúca osobná disciplína. Aj tento problém by mal v najbližších týždňoch vyriešiť nový kormidelník, skúsený Anton Jánoš.

Počas zimnej prestávky káder opustil 23-gólový Miladin Vujoševič a jeho strelecké povinnosti si na jar mali rozdeliť ostatní členovia kádra. „Chlapci to dokázali a gólovo sa nám darilo aj v druhej polke ročníka. V koncovke sa presadili Ľupták, Jass, Fajčík či Vargic,“ dodal športový riaditeľ.

Cieľ splnili

Striedavé výkony predvádzali aj Kalinovčania. Mužstvo baníkov sa v niektorých zápasoch herne trápilo, kvôli čomu prišli o medailovú pozíciu. Ročník ukončili na 4. mieste s jednobodovou stratou na tretí Liptovský Hrádok.

„Cieľ pred sezónou bol jasný. Chceli sme skončiť do siedmeho miesta, takže v klube vládne spokojnosť. Boli však zápasy, v ktorých sme nehrali dobre. Príčinou boli aj zranenia niektorých hráčov a pri skladaní zostavy sme museli improvizovať. Veľmi nás teší návrat Maťka Blahutu po dlhom zranení. Najmä v poslednom zápase v Martine ukázal, že bude pre mužstvo prínosom,“ začal člen realizačného tímu futbalistov z Kalinova Róbert Kolka.

Toho okrem Blahutovho návratu potešila aj kvalitná defenzíva baníkov. Rezervy naopak vidí v premieňaní gólových šancí, ktorých si Kalinovčania podľa neho vytvorili v každom majstráku dostatok.

V obci Poltárskeho okresu sa už nejaký čas hovorí o potrebe omladenia kádra. Ten sa cez zimu posilnil o Brazílčanov Alexa Vianu a Matheusa Ferreiru a Miroslava Sarvaša. „Keď Alex a Matheus nastúpili, boli prínosom. Neodohrali veľa minút, ale aj tak stihli rozhodnúť dva zápasy. Miro Sarvaš mal smolu, keďže bol podstatnú časť sezóny zranený a svoje kvality tak nestihol ukázať,“ zhodnotil posily Kolka.

Šanca pre béčko

Člen realizačného tímu nevylúčil, že v kalinovskej šatni dôjde k ďalším zmenám.

„Isté je, že u nás na čas skončil Maťko Karman, ktorý z rodinných a pracovných dôvodov bude prechodne pokračovať v jednom z bystrických mužstiev. Nestor kalinovského futbalu Peťo Štefánik už viac poškuľuje po trénerskom poste a bude viesť náš B tím. Čo sa týka posíl, zatiaľ s nami trénuje Erik Ľupták, navrátilec z hosťovania v Rimavskej Sobote, Bozhidar Krstich z Detvy a dorastenec Dominik Dobiáš, ktorému skončilo hosťovanie v MŠK Novohrad a radi by sme ho zabudovali do mužstva. Je to mladý, šikovný hráč, ktorý má budúcnosť pred sebou a je na ňom, ako využije túto šancu. Takisto s nami trénujú aj hráči B mužstva. Niekoľko chlapcov má šancu dostať sa v budúcnosti do prvého tímu. Je na nich, ako budú na sebe pracovať a ako budú futbalovo napredovať,“ uzavrel Kolka.