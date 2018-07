Produkty z Novohradu môžu získať regionálnu značku

Certifikácia je jednou z účinných metód podpory miestnej ekonomiky.

12. júl 2018 o 8:15 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC. O značku Regionálny produkt Novohrad sa prvýkrát môžu uchádzať remeselníci, ľudoví umelci, živnostníci, ľudoví výrobcovia, firmy a organizácie so sídlom alebo s prevádzkou v regióne Novohrad.

Regionálne značenie produktov, služieb a podujatí sa zavádza v okolitých krajinách a postupne i na Slovensku, ako jedna z účinných metód podpory miestnej ekonomiky.

„Pre udelenie značky musí výrobok alebo služba vyhovieť certifikačným kritériám, ktoré sú zadefinované samostatne pre výrobky a samostatne pre služby,“ informovala referentka regionálneho rozvoja mesta Henrieta Čemanová.

O značku sa môžu uchádzať výrobky aj služby

Koordinátorom regionálneho značenia je Región Neogradiensis, z. p. o., ktoré minimálne raz ročne vyhlási výzvu na predkladanie žiadostí o pridelenie značky. Na základe výzvy záujemca doručí predpísaným spôsobom žiadosť o udelenie certifikátu pre používanie značky s povinnými prílohami.

„Môže pripojiť fotografiu výrobku prípadne členom certifikačnej komisie umožní výrobok či službu preveriť priamo vo svojej prevádzke,“ upresnila Čemanová.

O značku sa môžu uchádzať potraviny a poľnohospodárske produkty (pekárenské, cukrárenské, mliekarenské, mäsové, víno, liehoviny a nápoje, zo záhrady, z farmy), remeselné produkty (drevo a kameň, keramika, sklo, kov, slama, textil, vlna, čipka, koža) ako aj prírodné produkty (kvetiny, bylinky, huby, lesné ovocie, med, čaje).

Certifikáty udelí komisia

Osvedčenie bude udelené, ak výrobok či služba a aj jeho výrobca a poskytovateľ splní kritéria pre udelenie značky. Splnenie kritérií posudzuje certifikačná komisia zložená so 7 stálych členov a 2 externých odborníkov podľa zamerania aktuálnej výzvy.

Komisia môže odmietnuť udelenie certifikátu pre produkt alebo službu, ktoré sú v rozpore s cieľom značky, so stanovami združenia, odporuje morálnym a etickým zásadám, všeobecnému estetickému cíteniu alebo by mohol inak poškodiť dobré meno značky.

Žiadosti o udelenie značky treba podať najneskôr do 3. augusta. Výberová komisia bude zasadať od 13. do 15. augusta. Maximálne do 10 dní od zasadnutia bude žiadateľovi oznámený výsledok. Slávnostné odovzdávanie certifikátov je plánované počas osláv Dní mesta.