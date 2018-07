Do obce chcú prilákať mladých, vytvoria nové byty

Budova stojí len niekoľko sto metrov od štátnej hranice s Maďarskom.

13. júl 2018 o 7:01 TASR

ŠIATORSKÁ BUKOVINKA. Dovedna 13 nových bytov plánuje vytvoriť samospráva obce Šiatorská Bukovinka v okrese Lučenec v nevyužívanej budove na okraji dediny. Podľa slov starostu Juraja Badinku si od tohto kroku sľubujú prilákať do dediny viac mladých ľudí.

"Ubúda nás, takže trochu by sa obec rozrástla, čo by malo význam aj z hľadiska podielových daní. Rozloha nových bytov by mala byť od 45 do 70 metrov štvorcových. Chceme ich vybudovať ako byty vyššieho štandardu so spoločnou kotolňou, čo je trochu hygienickejšie," konkretizoval starosta s tým, že v nižšom štandarde treba zriadiť osobitné kúrenie v každom byte.

Uvedená budova stojí len niekoľko sto metrov od štátnej hranice s Maďarskom, keďže Šiatorská Bukovinka je pohraničnou dedinou. Podľa Badinku ju v minulosti využívali policajti, samospráve sa ju však podarilo získať do svojho vlastníctva. Zámer jej prestavby na byty s pomocou financií od Štátneho fondu rozvoja bývania už prebrali aj s poslancami.

"Myslím, že do dvoch-troch mesiacov by sme ho mali schváliť a nájsť dodávateľa, ktorý by nám rekonštrukciu vedel spraviť. Predpokladám, že celý projekt by mohol byť dokončený do jeden a pol roka," zakončil starosta.