Halajovú vyradila Belgičanka

Lučenec mal zastúpenie na mládežníckom šampionáte starého kontinentu.

13. júl 2018 o 10:26 JÚLIUS GEĽO

LUČENEC. Džudistka Alexandra Halajová debutovala na dorasteneckých majstrovstvách Európy. Ich dejiskom bolo Sarajevo, metropola Bosny a Hercegoviny. Členka Junioru Lučenec súťažila vo váhe do 52 kg.

„Myslím si, že som bola na ME pripravená veľmi dobre. Venovali sa mi tréneri, aj čo sa týka posilňovania i džuda. Účasť na európskom šampionáte predstavuje zatiaľ vrchol mojej kariéry. Znamenalo to teda dosť veľa pre mňa a dosť mi to aj dalo,“ uviedla šestnásťročná Halajová.

„Keďže som štartovala prvýkrát na takomto podujatí, bolo to veľmi zaujímavé. Cítila som sa tam dobre,“ doplnila. Ako Alexandra poznamenala, mala trochu trému, ale dalo sa to zvládnuť.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Uvedomuje si zaváhanie

V prvom kole narazila na Augustinovú z Belgicka a neporadila si s ňou. A keďže Halajovej premožiteľka vzápätí prehrala s rumunskou reprezentantkou, ktorá si napokon vybojovala bronz, šampionát sa pre gymnazistku z Novohradu skončil.

Prečítajte si tiež: Strongman Šuľan sa opäť pasoval s váhami

„Vôbec som túto Belgičanku nepoznala. Vedela som však, že by som tento zápas mala vyhrať, lebo hneď v tom ďalšom na víťazku čakala predsa len lepšia súperka. V postoji by som nad belgickou protivníčkou mohla vyhrať, ale dostali sme sa na zem a tam ma upáčila. Bola to moja taktická chyba,“ povedala Halajová.

Nedávala veľké šance tomu, že by ju Augustinová mohla potiahnuť do repasáže. „Stretla som sa už totiž s tou jej nasledujúcou súperkou. Jednoducho som vedela, že som to pokašlala. Ešte tam síce bola iskrička nádeje, že by to Belgičanka mohla dať, lenže viac-menej som si uvedomovala, že nemá veľmi šancu proti Rumunke.“

Odstrániť chyby

Alexandra je predovšetkým rada, že sa na ME dostala a mohla si vyskúšať zápolenie na takomto fóre. „Budem sa teraz sústrediť najmä na to, aby som tie moje chyby napravila a aby som sa zlepšila. Chcela by som sa poďakovať sponzorom, vďaka ktorým som mohla na ME ísť, sú to obec Vidiná a Jaroslav Szabo,“ uviedla mládežnícka reprezentantka.

Najlepším umiestnením slovenskej výpravy v Sarajeve bola piata priečka Niny Geršiovej. Dorasteneckou reprezentačnou trénerkou je Alexandra Péterová, ktorá pochádza z Lučenca.