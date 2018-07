Petrok z FK Iskra Hnúšťa: Budeme sa snažiť zlepšiť útočnú fázu

Hoci niektoré zápasy nevyšli podľa predstáv, v klube vládne spokojnosť.

13. júl 2018 o 12:55 Jozef Mikuš

HNÚŠŤA. Deväť výhier, šesť remíz, jedenásť prehier a konečné ôsme miesto. Taká je bilancia piatoligového mančaftu z Hnúšte v sezóne 2017/18. Hoci niektoré zápasy nevyšli podľa predstáv, v klube vládne spokojnosť.

„S umiestnením sme spokojní. Cieľom mužstva bolo skončiť do 8. miesta, takže sme to splnili na sto percent. Počas sezóny sme plánovali do áčka zapracovať dorastencov. Okrem toho sme chceli stabilizovať hráčsky káder a vytvoriť pre mužstvo dobré podmienky na tréningový proces a zápasy. S mužmi postupne nastupovali dorastenci Nemec, Caban, Cavar, Lackovič, Trnavský, Horváth, Albert a Pliešovský. V niektorých zápasoch nám dokonca pomohli aj mladší chlapci Šagúl, Remeň a Bukovský,“ vymenoval Marian Petrok, hrajúci tréner a manažér FK Iskra Hnúšťa.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Toho potešili aj výkony hnúšťanských mládežníkov. Dorastenci obsadili v tretej lige 10. miesto rovnako ako druholigoví mladší žiaci. Starší žiaci skončili v druhej lige na 11. mieste.

Striedavé výkony

„Niektoré zápasy boli z našej strany veľmi dobré, no nevyhli sme sa ani zlyhaniam. To najväčšie bolo podľa mňa v Tomášovciach, kde sme prehrali 1:3. Chlapci, naopak, podali výborné výkony proti mužstvám z horných priečok tabuľky. S postupujúcimi Príbelcami sme prišli o tri body iba v závere stretnutia a so Santriom sme bod zachránili v posledných sekundách zápasu. Značí to, že sme podávali striedavé výkony, ktoré musíme stabilizovať,“ zhodnotil Petrok.

Prečítajte si tiež: Halajovú vyradila Belgičanka

Hrajúci kouč a manažér v jednom vidí príčinu striedavých výkonov v slabej koncovke. Potvrdzuje to aj štatistika. FK Iskra Hnúšťa patrila v tabuľke strelených gólov tretia priečka zospodu. Tím mal podľa Petroka oporu na opačnej strane. „Mohli sme sa spoľahnúť na dvojicu brankárov Dominik a Katreniak. Oporami mužstva boli aj iní skúsenejší chlapci, ktorí počas celej sezóny podávali stabilné výkony, ako napríklad Foľko, Vetrák Jakubec. Z mladších chlapcov sa v dobrom svetle ukázali Lackovič, Nemec, Petrok, Caban či Cavar.“

Dôjde k zmenám

Tak ako v iných kluboch, ani v Hnúšti sa nevyhnú zmenám. „K odchodu hráčov do iných klubov asi nedôjde, no kvôli pracovným povinnostiam niektorí hráči možno nebudú môcť pravidelne nastupovať. Príchody budeme riešiť v prvých dvoch júlových týždňoch. Budeme sa hlavne snažiť zlepšiť útočnú fázu,“ ozrejmil Petrok, ktorý ešte stále nie je rozhodnutý, či si bude obúvať kopačky aj v ďalšej sezóne.

Prečítajte si tiež: Strongman Šuľan sa opäť pasoval s váhami

„Ak by došlo k úspešnému doplneniu mužstva na potrebných postoch, tak určite prepustím miesto našim mladším chlapcom. No dôležitá je aj chuť hrať, súperiť a prežívať zápasové emócie. Takže definitívne nie som rozhodnutý.“