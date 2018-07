V kraji hrali 27 rokov. Po rozbití kádra a bez jedinej výhry vypadli do okresu

TJ Prameň Dolná Strehová má za sebou asi najhorší ročník vo svojej histórii.

14. júl 2018 o 11:24 Jozef Mikuš

Cez dvere do útrob dolnostrehovského štadióna budú v nasledujúcej sezóne vchádzať hráči 6. ligy ObFZ Veľký Krtíš.(Zdroj: Archív J.H.)

DOLNÁ STREHOVÁ. Pred začiatkom ročníka opustilo káder štrnásť hráčov. Klubové béčko sa osamostatnilo a vytvorilo tím Veľkých Zlievec. Cez zimu sa tím zúžil o ďalších šesť hráčov. Do klubu prišli iba traja.

Následkom toho Dolnostrehovčania ukončili ročník 2017/18 s jedným bodom a nelichotivou bilanciou 0 výhier, 1 remíza a 25 prehier.

Po 27 rokoch nepretržitého účinkovania a 729 majstrovských zápasoch v kraji (V. liga 16 rokov; IV. liga 9 rokov; III. liga 2 roky) sa TJ Prameň Dolná Strehová vracia do okresu.

Málo opôr

„Výsledky Prameňa vo futbalovom ročníku 2017/2018 ťažko hodnotiť. Mužstvo svojou skladbou patrilo jednoznačne od začiatku do nižšej súťaže, než v akej hralo. Chlapci nastupovali na stretnutia s vedomím prehry a bolo len otázkou, akým skóre sa skončí zápas. Najťažšie stretnutia boli s mužstvami z hornej šestky, kde sa zrodili rozdielovo najväčšie výsledky. Tímy z dolnej polovice tabuľky vyčnievali len vďaka tomu, že v mužstve mali skúsenejších hráčov,“ skonštatoval manažér klubu Ján Hriň.

V kádri Dolnej Strehovej bol počet skúsených futbalistov žalostne nízky. Podľa Hriňa boli oporami najmä 44-ročný brankár a trénerov syn Marcel Dohnálek a 37-ročný posledný dolnostrehovský mohykán Marek Báťka.

Desaťčlenný základ dopĺňala osmička dorastencov. Tí museli v sobotu hrať v IV. lige dorastencov a v nedeľu pomôcť áčku.

V strede chýbali skúsenosti

Bilancovať zápasy, ktoré Prameňu v celej sezóne priniesli iba jeden bod za remízu, nie je jednoduché.

Podľa manažéra klubu sa najslabší zápas odohral doma na blatistom teréne so Santriom Láza. Hostia vtedy domácim nasúkali deväť gólov.

„Zahanbujúci výsledok 8:1 sa zrodil v nekompletnej zostave v Lubeníku, ale pri futbalovej spravodlivosti sa mal skočiť 8:6. Výsledkovo najlepší zápas sme odohrali v Buzitke (0:0), ktorých sme remízou zrejme stiahli so sebou do nižšej súťaže. Asi veľmi dlho nikto neprekoná nepriaznivú štatistiku nášho mužstva. Chlapci ale za svoj klub bojovali statočne a ani raz neutrpeli dvojcifernú prehru ako v minulom ročníku Divín či Veľký Blh. Naučili sa brániť, kým vládali, ale nevedeli sa presadiť smerom dopredu. V strede chýbali skúsenejší a priebojnejší hráči,“ podotkol Hriň.

Nevzdávajú sa

Dolnostrehovčania ale nehádžu flintu do žita. V okrese chcú s rozdanými kartami hrať čo najlepšie.

„Ocenili sme našich najvernejších hráčov, pretože bez nich by Prameň zanikol. Ďakujem všetkých chlapcom z futbalového ročníka 2017/2018, ktorí nabrali odvahu a pomohli Prameňu odohrať celý ročník v krajskej súťaži so cťou po hromadnom odchode bývalých odchovancov. Zároveň pozývam mladých hráčov, ktorí chcú futbalovo rásť za dobrých tréningových podmienok, prestúpiť do Dolnej Strehovej,“ uzavrel Hriň.

TJ Prameň Dolná Strehová odohrá prípravné zápasy na 41. ročníku domáceho turnaja (15. 7.), na turnaji v Stožku (21. 7.) a doma proti Vígľašu (29. 7.).