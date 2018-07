Bicykle a člnky na priehrade už vyskúšali prví návštevníci

Samospráva sa rozhodla oživiť aktivity na priehrade vodnými atrakciami.

14. júl 2018 o 13:05 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC. Priehradu Ľadovo môžu v teplých letných dňoch využívať milovníci vodných športov. Samospráva sa roky nevyužívanú vodnú plochu rozhodla oživiť a zriadila tu požičovňu malých vodných plavidiel. „Chceme oživiť čaro priehrady, ako ju my skôr narodení poznáme z minulosti,“ povedala primátorka mesta Alexandra Pivková.

Požičovňa bude otvorená celé leto

Na brehu má od začiatku júla svoje stanovisko požičovňa malých plavidiel. Záujemcovia si tu každý deň od desiatej do osemnástej hodiny môžu požičať vodný bicykel, čln, kajak, alebo paddleboard. „Máme zazmluvnenú firmu, ktorá má v tejto oblasti skúsenosti a aj oprávnenie na prevádzkovanie týchto služieb. Ide nám nielen o kvalitu ale najmä bezpečnosť návštevníkov,“ zdôraznila Pivková.

Požičovňa bude otvorená počas júla a augusta každý deň. Ak bude o služby záujem, prevádzkovateľ ich bude poskytovať aj počas septembrových víkendov. Bližšie informácie o podmienkach, povinnostiach ako aj bezpečnosti pri využívaní plavidiel poskytne prevádzkovateľ alebo informačná tabuľa umiestnená pri požičovni.

Prví návštevníci novinku uvítali

„K dispozícii sú štyri štvormiestne bicykle, tri štvormiestne člny, dvojmiestny kajak a paddleboard pre jednu osobu. Požičať sa dajú na hodinu, alebo polhodinu,“ uviedol prevádzkovateľ požičovne Lukáš Paľko.

Nové atrakcie si už vyskúšali prví návštevníci. Jedným z nich bol Sebastián, ktorí sem prišiel so svojimi priateľmi. „Vyskúšame na hodinku bicykel. Je to super, že je tu táto možnosť. Zdá sa, že je to tu malé, ale využiteľné. Tešíme sa,“ povedal pred svojim prvým výletom po hladine vodnej nádrže.

Mesto tento rok do celkovej revitalizácie areálu investovalo 20 000 eur. Najväčšiu časť zhtla rekonštrukcia toaliet. Podľa primátorky to nebola veľká investícia. „Ľuďom prinesie úžitok v podobe možnosti zrelaxovať a oddýchnuť si v príjemnom prostredí. Najviac ma teší, že sa nám podarilo po mnohých rokoch dať do poriadku toalety, aby ich mohli tunajší návštevníci využívať tak ako sa na civilizovanú spoločnosť patrí,“ podotkla primátorka.

V budúcnosti sa možno bude aj kúpať

Areál využívajú návštevníci všetkých vekových kategórií. Ponúka dostatok možností na trávenie voľného času aktívnym pohybom alebo relaxom pri opaľovaní či opekačke. Na svoje si prídu deti ako aj milovníci stolného tenisu, petangu, volejbalu, nohejbalu či basketbalu a po novom aj fanúšikovia plavidiel.

Budúci rok je naplánované vypustenie nádrže a jej vyčistenie ako aj rekonštrukcia vane. Primátorka naznačila, že by sa v budúcnosti mohla priehrada opäť stať aj miestom na kúpanie. Zatiaľ je to však hudba budúcnosti.