Problém zamestnať sa majú najmä vzdelaní ľudia

LUČENEC/POLTÁR/V. KRTÍŠ/R. SOBOTA. Okresy Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš a Rimavská

Sobota dlhodobo trápi vysoká nezamestnanosť. Aktuálne štatistiky uvádzajú, že v Lučenci je 9,85-percentná miera nezamestnanosti.

V Poltári je nezamestnanosť takmer 12 percent a v Rimavskej Sobote nepracuje viac ako 15 percent obyvateľov. Vo Veľkom Krtíši je percento nezamestnanosti na úrovni 8,96 percenta.

Všetky štyri okresy boli zaradené medzi najmenej rozvinuté regióny. Na ich podporu boli vypracované a vládou schválené akčné plány rozvoja. V rámci nich dostali od vlády milióny eur, ktoré majú pomôcť vytvoreniu nových pracovných miest.

Najhoršie sú na tom obce

K nelichotivej štatistike významnou mierou prispievajú aj obce regiónu. V Cinobani v okrese Poltár je v evidencii uchádzačov o zamestnanie 11,46 percenta obyvateľov. Nezamestnanosť je zapríčinená hlavne vplyvom krachu strategických podnikov a tradičných zamestnávateľov a výrobcov v oblasti sklárskeho, hutníckeho priemyslu a poľnohospodárstva.

Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota má 10-percentnú mieru nezamestnanosti. Podľa primátora Michala Bagačku je tu dobrý potenciál pracovnej sily. „Potrebovali by sme ešte zamestnať 150 až 200 ľudí. To by bolo skvelé, keby sa nám to podarilo. Máme tu dosť ľudí, ktorí sú zamestnateľní a majú minimálne stredoškolské vzdelanie,“ uviedol s tým, že sa snažia rozširovať priemyselný park, aby prilákali investorov.

Vzdelaní sú bez práce

Najväčší problém zamestnať sa má vzdelaná pracovná sila.

Táto skutočnosť má vplyv na demografickú krivku. Vzdelaní ľudia odchádzajú za prácou do iných regiónov a do zahraničia.

Vyplýva to z aktuálnej analýzy sociálno-ekonomickej situácie okresu Lučenec, ktorú vypracoval Útvar regionálneho rozvoja Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Ako sa v nej ďalej uvádza, východiskom by mohlo byť naštartovanie poľnohospodárskej výroby. Novohrad má na toto odvetvie výborné podmienky.