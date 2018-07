Strehovčania vynovili futbalový štadión

Aj stánok v Dolnej Strehovej je o kúsok modernejší.

16. júl 2018 o 19:04 Jozef Mikuš

DOLNÁ STREHOVÁ. Hoci má áčko za sebou veľmi zlú sezónu v V. lige, skupine D a po 27 rokoch sa vracia do okresu, v klube sú odhodlaní sa so situáciou popasovať a vrátiť Prameň do kraja.

Aj preto postupne pokračujú s vylepšovaním zázemia. K posledným projektom patrí nové automatické zavlažovanie. Vyriešili tým dlhodobý problém s nerovnomerným zavlažovaním a vysychaním trávnika.

„Do prvej výzvy Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na predkladanie žiadosti o príspevok sme sa vlani nestihli zaregistrovať. Pri druhej výzve sme sa poučili, pripravili a zaregistrovali sa včas. TJ Prameň Dolná Strehová tak dostala podporu vo výške 10-tisíc na vybudovanie automatického zavlažovacieho systému,“ ozrejmil Ján Hriň, manažér klubu.

Stavbu začala realizovať tamojšia firma 25. júna. Práce sa skončili o tri dni neskôr. Celková suma projektu dosiahla vyše 13 500 eur. Tri a pol tisíc k dotácii od SFZ pridal klub.

„Už v prvých dňoch zalievania týmto automatickým zavlažovaním vo forme 24 výsuvných postrekovačov bolo viditeľné zlepšenie. Plocha sa zalieva pravidelne bez hluchých miest. Všetko riadi ovládacia jednotka s čidlom zrážok. Prakticky sa ihrisko zavlažuje samo bez pracovníka,“ doplnil Hriň.

V areáli dolnostrehovského štadióna pri ihrisku taktiež nedávno vybudovali chodník, aby fanúšikovia nestáli v blate, a východ zo šatní vyložili zámkovou dlažbou.