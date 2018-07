Ľuboš Uhlár sa tešil z majstrovského titulu

Nadaný futbalista z Poltára pôsobí v bratislavskom Slovane.

18. júl 2018 o 17:50 JÚLIUS GEĽO

POLTÁR. Majstrovský titul si v dorasteneckej kategórii U16 vybojovali futbalisti ŠK Slovan Bratislava. V strede obrany tímu belasých hrával Poltárčan Ľuboš Uhlár.

Slovanisti kraľovali v prvej lige pod taktovkou lodivoda Szilárda Németha. Talentovaný tínedžer si odkrútil prvú sezónu v klube z metropoly Slovenska. Dostal sa do neho cez medzizastávku v Jupie Futbalová škola Mareka Hamšíka.

Naplnili ambície

„Mali sme majstrovské ambície. Zlaté medaily sme si vydreli. Makali sme od začiatku ročníka až do jeho konca. Aj keď sme mali aj obdobie, keď sa nám výsledkovo nedarilo podľa predstáv, prekonali sme ho. Je to môj premiérový titul, každopádne ide o úspech. Mám z neho radosť,“ uviedol šestnásťročný Uhlár.

„Z môjho osobného hľadiska to bola taká priemerná sezóna. Ale ten titul ju robí špecifickou. Zahral som si do sýtosti. Mal som dôveru trénera mužstva,“ doplnil stopér, ktorý sa do streleckej listiny zapísal raz.

K reprezentačným štartom, ktoré si pripísal na konto ešte v národnom tíme pätnásťročných, mu pribudli skúsenosti z reprezentácie šestnásťročných.

Kvalifikácia lákadlom

Ľuboš Uhlár už zarezáva v letnej príprave slovanistov v kategórii U17.

„Privítal som skutočnosť, že s nami pokračuje tréner Németh. Chcel by som sa dostať do reprezentácie sedemnásťročných, na ktorú čakajú kvalifikačné boje o postup na majstrovstvá Európy. Mám ambície byť pri tom, veľmi rád by som sa predstavil v týchto dôležitých stretnutiach,“ povedal študent športového gymnázia.