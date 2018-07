Lukáš Migaľa posilnil tím spod Urpína

Univerzálny futbalista, ktorý pochádza z Hnúšte, zakotvil v MFK Dukla Banská Bystrica.

21. júl 2018

HNÚŠŤA. Lukáš Migaľa zmenil klubové farby. Z FK Železiarne Podbrezová si to namieril do MFK Dukla Banská Bystrica. Mančaft z mesta pod Urpínom je nováčikom druhej ligy. Vrátil sa do nej v najkratšom možnom čase.

„Pôsobenie v Podbrezovej hodnotím určite veľmi kladne. Dostal som príležitosť zahrať si najvyššiu súťaž. Myslím si, že všetko tam klapalo na sto percent. Som vďačný za príležitosť, ktorú som na Horehroní dostal,“ povedal dvadsaťosemročný rodák z Hnúšte, kde aj s futbalom začínal.

Jeho dôležitou zastávkou bola Rimavská Sobota, kam prišiel ešte v mládežníckom veku. Postupne sa stal oporou druholigového mužstva Gemerčanov. K železiarom prestúpil v januári 2015. Odvtedy mu toho utkvelo v povedomí viac. Do tejto kategórie patrí aj gól do siete bratislavského Slovana, jeho zatiaľ jediný na prvoligových trávnikoch.

„Ale aj výborní ľudia a skvelý prístup, s ktorým som sa v Podbrezovej stretol,“ doplnil skúsený hráč, ktorý je použiteľný na kraji obrany i v záložnej formácii.

Vynútená prestávka

Na Horehroní zažil obdobie, keď bol súčasťou základnej zostavy fortunaligistu, ale aj také, keď nastupoval za béčko železiarov. V jarnej časti uplynulej sezóny toho odohral veľmi málo.

„Pauzoval som pre zlomeninu pravej nohy. Mal som ju nakopnutú z prípravného zápasu proti Rimavskej Sobote. Hrával som však ďalej. Išiel som až potom na röntgen a ten ukázal, že mám prasknutú nohu na troch miestach. Nasledovalo liečenie, neskôr som dokonca nastúpil za juniorku, lenže o pár dní ma nešťastne trafil na tréningu spoluhráč v súboji do miesta, ktoré som ešte nemal úplne zahojené. A skončil som so zlomenou nohou. Paradoxne, prvýkrát som ju mal zlomenú, ešte keď som zarezával v Rimavskej Sobote,“ referoval Migaľa.

Pomôcť k výsledkom

Lukáš mal podľa vlastných slov viaceré ponuky.

„Zaujalo ma hlavne správanie predstaviteľov Dukly, ktorí mali o mňa dosť veľký záujem. Každopádne rozhodla tiež vzdialenosť, keďže s manželkou bývame vo Zvolene. Korektne a rýchlo sme sa dohodli na podmienkach spolupráce. Obidve strany na tom mali záujem. Zatiaľ sme sa dohodli na ročnej zmluve. Do MFK Dukla idem na prestup,“ podotkol.

V Banskej Bystrici mieni najskôr najmä nadobudnúť hernú prax.

„Chcem pomôcť mužstvu k čo najlepším výsledkom. Dúfam, že sa mi budú vyhýbať zranenia. Máme celkom slušný káder. Domnievam sa, že druhá liga bude veľmi kvalitná.“ Bol by rád, keby si ešte v budúcnosti zahral prvú ligu „Najšťastnejší by som bol, keby sa mi to podarilo vo farbách Banskej Bystrice,“ uviedol Lukáš Migaľa.