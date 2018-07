Zaujímavé mená vo Fiľakove

Gergő Kelemen, Michal Kovanič i Lukáš Hrnčiar zarezávajú v rovnakom klube.

21. júl 2018 o 11:30 JÚLIUS GEĽO

FIĽAKOVO. Gergő Kelemen a Michal Kovanič sú znovu spoluhráčmi. Stretli sa v FTC Fiľakovo. Vlani sa zaslúžili o to, že MŠK Novohrad Lučenec kraľoval v jesennej časti tretej ligy Stred. V zime sa ich cesty rozišli. Kroky Kelemena viedli do KFC Komárno. Bola to pre neho druhá štácia v druhej lige.

Na juhu západného Slovenska však nedostal toľko priestoru, než tomu bolo v MŠK Rimavská Sobota v jarnej časti sezóny 2016/2017. K štyrom gólom, ktoré Gergő vsietil vo farbách Gemerčanov v druholigovej súťaži, ďalšie v Komárne nepridal. Devätnásťročný ofenzívny futbalista prišiel do Fiľakova na hosťovanie.

Dvadsaťštyriročný Kovanič má za sebou polročnú anabázu v MFK Dukla Banská Bystrica. Tá vyústila do radosti z postupu, keďže Bystričania vyhrali tretiu ligu. Pred novou sezónou však Michal zmenil dres a posilnil defenzívu FTC, kam prestúpil.

Medzi letné akvizície rovnakého tímu patrí tiež dvadsaťjedenročný Lukáš Hrnčiar. Do Fiľakova prestúpil z MŠK Rimavská Sobota. Kovanič i Hrnčiar si už tiež vyskúšali druhú ligu.