Okresy Lučenec a Veľký Krtíš majú finalistov v prestížnej ankete

Majú vyše sto rokov a vlastné príbehy.

22. júl 2018 o 11:28 Marcela Ballová

LUČENEC/D. STREHOVÁ/D. PRÍBELCE. Majú viac ako sto rokov, košaté koruny, mohutné kmene a sú medzi dvanástimi finalistami 16. ročníka ankety Strom roka. Víťaz môže byť aj z Lučeneckého či Veľkokrtíšskeho okresu, pretože aktuálne možno hlasovať aj za topoľ biely, ktorý stojí v Dolnej Strehovej, hrušku planú, ktorá je dominantou Oslíkovej doliny v katastri obce Dolné Príbelce, aj dub letný, týčiaci sa v Lipovanoch.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Hlasovanie je rozbehnuté

Podľa informácií, ktoré na svojej stránke zverejnila Nadácia Ekopolis, organizačne zastrešujúca anketu, bude súťaž vyhodnotená v októbri. Hlasovanie potrvá do konca septembra. Strom, ktorý získa najviac hlasov, postúpi do celoeurópskeho finále ankety Európsky strom roka. Zároveň dostane odmenu, ktorou je dendrologický posudok od ISA Slovensko a tristo eur na ošetrenie.

Prečítajte si tiež: Centrum Novohradu sa chystá na veľké hodovanie

Naprázdno neobídu ani stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 2. a 3. mieste. Rovnako ako víťaz získajú po tristo eur. Peniaze môžu byť použité na ich ošetrenie alebo úpravu ich okolia.

Organizátori motivujú aj hlasujúcich. Traja budú odmenení poukážkami od kníhkupectva Artforum. Prvé tri školy, ktoré vyzbierajú najviac hlasovacích lístkov, získajú výsadbový materiál od Záhradníctva ABIES v celkovej hodnote 500 eur.

Dreviny majú svoje príbehy

Topoľ biely z Dolnej Strehovej má 350 rokov. Je 30 metrov vysoký a jeho obvod je 465 cm. Je živým pamätníkom tvorby významného spisovateľa Imreho Madácha, autora Tragédie človeka. Práve v jeho tieni Madách oddychoval a tvoril.

Pod košatou korunou stopäťdesiatročnej hrušky planej z Dolných Príbeliec nachádzali roľníci útočisko pred úmornou páľavou. Deti pod ňou s obľubou spali a hrali sa. Strom stojaci v strede poľa však časom začal ľuďom prekážať a mal byť vypílený. Nadobro s ním mal skoncovať buldozér zvaný stalinec. Stroj sa niekoľkokrát pokúsil hrušku vyvrátiť, no nepodarilo sa mu to. No a tak tam 15 metrov vysoký strom, s obvodom 380 cm, stojí a rodí dodnes.

Stodvadsaťpäťročný dub letný, týčiaci sa v Lipovanoch neďaleko Lučenca, je neprehliadnuteľný. Meria 25 metrov a obvod má 430 cm. Naši predkovia stromy zasväcovali bohom. Konkrétne dub bol spätý s vládcom hromov Perúnom. Rastie pomaly a je symbolom sily.

Hlasovať možno na webovej stránke Nadácie Ekopolis alebo prostredníctvom sociálnej siete Facebook (Anketa strom roka 2018).