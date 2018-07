VIDEO: BKM Lučenec naďalej zbrojí. Predstavil ďalšiu posilu

Farby Lučenca budú hájiť aj štyria hráči, ktorí za BKM nastupovali v prvej lige.

23. júl 2018 o 17:03 Jozef Mikuš

LUČENEC. Basketbalový klub z centra Novohradu prezradil meno ďalšej posily. Je ním Američan Ike Agusi.

Čoskoro 23-ročný defenzívny hráč prišiel do Lučenca z tímu Univerzity Queens v meste Charlotte v Severnej Karolíne (USA), kde mužstvo v uplynulej sezóne dotiahol až do Final Four (NCAA2). Do štatistík si pri tom zapísal priemerne 11,7 bodov a 4,8 asistencií za zápas.

"Aj keď to nebola finančne najvýhodnejšia letná ponuka, spolu s agentom som sa rozhodol, že Lučenec bude perfektným miestom na štart profesionálnej kariéry. Prezident klubu pán Matala urobil maximum, aby ma do Lučenca dotiahol a som rád, že mi dôveruje. O chode klubu som počul dobré veci a veľmi sa teším, až sa predstavím tamojším fanúšikom," povedal Agusi.

video //www.youtube.com/embed/AZewuU1gkzU

Mladého basketbalistu potešili klubové plány v extralige - prebojovať sa do play-off. "Dúfam, že všetci v kádri budeme zdraví a som si istý, že spoločne dokážeme urobiť veľa. Verím, že fanúšikovia nás podržia v každom zápase sezóny. Navždy Lučenec," doplnil 180-centimetrový obranca.

Vedenie klubu tiež avizovalo, že za Lučenec budú v extralige bojovať aj srdciar Simeon Jackuliak či mladíci Tomáš Mederi, Marko Grenda a Dávid Bendík.

Tí doplnia doteraz známu zostavu hráčov v zložení Duke Shelton, Tihomir Vranješ a Johnny Griffin Jr. Kormidelníkom Lučenca bude Rudolf Jugo-