Adámeková bude pokračovať v Nemecku

Hráčka z Novohradu si štúdium práva dokončí v Banskej Bystrici.

27. júl 2018 o 7:14 JÚLIUS GEĽO

LUČENEC. Stolná tenistka Martina Adámeková si vyskúšala prvýkrát angažmán v zahraničí. Rodáčka z Lučenca, ktorá má skúsenosti zo slovenskej extraligy, hájila farby SV Schott Jena. V Nemecku zároveň študovala na univerzite v Lipsku.

„Hodnotím to dobre. Bola som v Jene spokojná, aj čo sa týka ľudí, s ktorými som prichádzala do kontaktu i hernej stránky. Hrávala som v klube, ktorý účinkuje v štvrtej lige. Mali sme postupové ambície, no skončili sme na druhom mieste. V klube z toho zavládlo sklamanie. V priamom súboji o prvú priečku sme viedli 5:2, no napokon sme prehrali 6:8. Bola som spokojná s mojou úspešnosťou vo dvojhre, hoci mohla byť ešte aj lepšia. Vydarenejšiu som mala prvú polovicu sezóny. Trénovala som viac-menej individuálne,“ uviedla Adámeková.

Dvadsaťšesťročná hráčka zvádzala súboje aj vo štvorhre. „V prvej časti súťaže sme s mojou partnerkou nezvíťazili ani raz. V tej druhej som potom mala už inú spoluhráčku a sadli sme si takým spôsobom, že sme nenašli premožiteľky.“

Úroveň súťaže prirovnala k extralige žien na Slovensku. „Dokonca by som povedala, že v štvrtej nemeckej lige hrali silnejšie tímy, než aké teraz účinkujú v našej extralige. V uplynulom ročníku v nej totiž zápolilo možno iba jedno kvalitnejšie družstvo,“ povedala Martina.

Rok, ktorý strávila v Nemecku, považuje za prínos z pohľadu školy.

„Stolný tenis predstavoval iba taký bonus. Hrať ho však bolo finančne zaujímavé. V Nemecku je to po tejto stránke o niečom úplne inom. Podpísala som s predstaviteľmi SV Schott zmluvu aj pre ďalšiu sezónu. Budem tam dochádzať, keďže idem do piateho ročníka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Nie je to zas nejako ďaleko,“ vyjadrila sa študentka práva.