Fiľakovskí siláci priniesli z európskeho fóra dve zlatá a jedno striebro

Vitrína oddielu silového trojboja a kulturistiky FTC Fiľakovo je bohatšia o nové kúsky.

27. júl 2018 o 13:50 Jozef Mikuš

FIĽAKOVO. Zaslúžila sa o to trojica benčerov, ktorá na júnových majstrovstvách Európy federácie WUAP v Poľsku vybojovala jeden vicemajstrovský titul a dva majstrovské tituly.

Tituly európskych šampiónov v benčprese si vytlačili Csaba Péter (dorastenec do 75 kg, raw s výkonom 127,5 kg) spolu s predsedom a trénerom oddielu Františkom Sajkom (muži M1 do 100 kg s výkonom 162,5 kg). Kontinentálnym vicemajstrom sa stal Ondrej Oláh (muži open do 60 kg s výkonom 142,5 kg).

„S dosiahnutými výsledkami som maximálne spokojný. Ondreja a mňa krátko pred šampionátom potrápili zdravotné problémy a týždeň pred majstrovstvami sme riešili iba mentálnu prípravu. To sa ale ukázalo ako dobrý ťah,“ porozprával František Sajko, predseda a tréner športového klubu Powerlifting FTC Fiľakovo.

Pripravujú sa na svet

Fiľakovčania, ktorých teraz čaká príprava na septembrové majstrovstvá sveta federácie GPC a októbrové majstrovstvá sveta federácie WUAP, si čerstvými titulmi rozšírili zbierku, v ktorej sa blyštia cenné kovy získané na národných, európskych aj svetových pódiách siedmich svetových federácií.

Na októbrových majstrovstvách sveta bude mať Fiľakovo želiezko v ohni aj v podobe Krisztiána Demeho, ktorý si tento rok vybojoval titul slovenského šampióna v silovom trojboji.

Prvotná myšlienka sa nestretla s porozumením

Množstvo významných úspechov sa fiľakovským silákom podarilo dosiahnuť len za štyri roky fungovania.

„Začiatky boli veľmi ťažké. Nemali sme takmer žiadne zázemie. Môj nápad – cvičiť so skupinou rómskych chlapcov – sa nestretol so záujmom. Až súčasný primátor Attila Agócs a rómsky aktivista Štefan Vavrek z občianskeho združenia PURT začali mne a mojim myšlienkam veriť. Od tohto momentu sa dali veci do pohybu. Vzniklo komunitné centrum, po ktorým sa združujú viaceré športové a voľnočasové aktivity,“ ozrejmil Sajko.

V oddiele, pod ktorým v súčasnosti súťaží sedem športovcov, sa od prvých dní venujú mládeži. Približne 90 percent z členskej základne tvorili a stále tvoria mladí Rómovia. Mnohí z nich podľa Sajka vyrastali v zlých sociálnych podmienkach, kde si nedokázali vypestovať dôležité návyky na plnohodnotný život.

„Práve pomocou športu, ktorý vnímam ako metódu, sa snažím týchto chlapcov ovplyvniť a nasmerovať na správnu cestu. Mládež sa aj v telocvični dokáže naučiť pravidelnosti, disciplíne, vytrvalosti, rešpektu, fair-play, pokore či tvrdej práci. Všetky pozitívne vplyvy potom dokážu aplikovať aj do bežného života.“

Na súťaži dávajú priestor mladým nádejam

Doterajšie skúsenosti trénera, športovca či dobrovoľníka z komunitného centra v jednom sú zatiaľ pozitívne.

„Chlapci, s ktorými som pred rokmi začal trénovať, nemali v tom čase žiadny záujem o vzdelanie či prácu. Po rokoch však všetci do jedného úspešne vyštudovali, majú rodiny a sú zamestnaní. To všetko dosiahli vlastnými silami a ja som veľmi rád, že som ich mohol pozitívne ovplyvniť. Túto stopercentnú bilanciu sa snažím udržať aj s ďalšími športovcami,“ priblížil Fiľakovčan.

Komunitné centrum je tak jedným z miest, kde sa mladí zoznámia so silovým trojbojom. Okrem toho môžu prvé skúsenosti nazbierať aj na súťaži, ktorú ŠK Powerlifting FTC Fiľakovo každoročne organizuje.

„Tento rok by sa súťaž mala uskutočniť v decembri cez školské prázdniny. Na akcii dávame veľký priestor záujemcom, ktorí sa chcú s powerliftingom zoznámiť. Ak mladí alebo aj starší ľudia majú záujem, radi ich privítame aj v telocvični Základnej školy na Farskej lúke, kde trénujeme štyrikrát týždenne od 15.00 hod. do 17.00 hod.,“ zakončil šéf fiľakovských silákov.