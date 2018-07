Kanátová ešte nezavesila kimono na klinec

Dvadsaťjedenročná odchovankyňa Mladosti Relax Rimavská Sobota Sophia Kanátová sa zviditeľnila na tatami. V súčasnosti zaberá ako ragbistka.

28. júl 2018 o 10:30 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Jej zbierka úspechov je bohatá. Presadzovala sa na domácej scéne i v medzinárodnom meradle. Sophia Kanátová sa však v prebiehajúcej sezóne neobjavila na žiadnom turnaji v džude.

„Neznamená to, že som úplne definitívne skončila ako džudistka. Človek totiž nikdy nevie, kedy sa k nemu opäť vráti. Predsa len, džudo som robila šestnásť rokov. Budem stále chodiť na tréningy a časom uvidím, či to budem vedieť zdravotne zvládnuť, keďže som po dvoch operáciách ramien,“ hovorí dvadsaťjedenročná odchovankyňa Mladosť Relax Rimavská Sobota, odkiaľ si to namierila do Slávie STU Bratislava. Jej kariéru limitovali práve zdravotné problémy.

„Šanca, že by som pokračovala, teda je, ale už nie na takej úrovni, ako som sa tomu predtým venovala. Možno ešte budem štartovať na menších medzinárodných turnajoch, prípadne by som sa predstavila v ligovej súťaži či na majstrovstvách Slovenska,“ doplnila viacnásobná republiková šampiónka.

Ako trénerka chce pokračovať

Kanátová bola mládežníckou reprezentantkou Slovenska. Zápolila na majstrovstvách Európy kadetiek i na Európskom olympijskom festivale mládeže.

„Každý turnaj si pamätám, lebo mal niečo do seba. Krásne spomienky mi navždy zostanú. Týka sa to aj sústredení. Vďaka džudu mám zážitky a kamarátov do konca života.“

Podľa jej slov sa zranenia a tiež málo času podpísali pod skutočnosť, že sa džudo dostalo do útlmového režimu.

„Trénovala som deti v Slávii STU Bratislava i mimo tohto klubu, a to v rámci všeobecnej športovej prípravy na základných školách. A do toho mi prišlo ragby. Ako trénerka džuda však mienim pokračovať.“

V národnej ragbyovej reprezentácii

Kým na tatami nesúťaží, v ragby má miesto v seniorskej reprezentácii.

„Nie je to tak, že ma ragby opantalo viac. Ale bola to zmena. Je to niečo iné, aj keď veľakrát využívam v tomto športe to, čo som sa naučila v džude. Ragby sa venujem dva roky. Zahrala som si nedávno na ME v Záhrebe, ale Slovensko neúčinkuje v elitnej kategórii, iba v nižšej divízii. Ragby hrávam za český Jimi RC Vyškov a tiež za 1. RC Slovan Bratislava. V Slovane som sa tento rok stala kapitánkou družstva a podarilo sa nám vyhrať druhú rakúsku ligu, čím sme si zabezpečili postup do prvej,“ vyjadrila sa Sophia.