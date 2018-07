V sedemnástich pokorila Slovensko, teraz ju čaká svet

Má iba sedemnásť rokov a už si robí meno medzi skúsenými liftérmi a benčermi.

29. júl 2018 o 10:15 Jozef Mikuš

VEĽKÝ KRTÍŠ. Rebeca Ficeková je vychádzajúcou hviezdou silového trojboja. Hoci sa tomuto športu intenzívne venuje približne rok, na svojom konte už má tituly slovenskej šampiónky a o niekoľko dní sa chystá pokoriť svet.

Nervozita pred premiérou na svetovom fóre

Mladá Veľkokrtíšanka zažila svoju športovú premiéru na májových majstrovstvách Slovenska v Lučenci. Ako dorastenka (do 67,5 kg equipped) sa predstavila vo všetkých disciplínach. Z každej si odniesla zlatú medailu (powerlifting s výkonom 280 kg, drep s výkonom 110 kg, mŕtvy ťah s výkonom 100 kg, benčpres s výkonom 75 kg).

„Prvýkrát som naplno zažila súťažnú atmosféru športového podujatia ako jedna z účastníkov. Bolo to neskutočné. Opísať pocity po zisku titulov majsterky Slovenska je takmer nemožné. Bola som veľmi šťastná,“ začala Rebeca, ktorá si majstrovskú atmosféru užije opäť začiatkom augusta.

Spoločne so športovými kolegami z Pro Body & Metal Militia sa predstaví na svetovom šampionáte v Anglicku. Jej disciplínami bude benčpres a mŕtvy ťah.

Nervozita pred najdôležitejšou súťažou sezóny a jej doterajšej športovej cesty sa už pomaly ozýva. „Som trochu v strese, aj keď by som nemala byť. Potom sa pri pokusoch príliš ponáhľam,“ priznala gymnazistka.

Športovala odmalička

Rebeca mala k športu vzťah už odmalička. K silovému trojboju si prvýkrát privoňala približne v trinástich. Na lavičku a činky ale krátko nato zanevrela.

„Páčilo sa mi to, no v tom čase som mala iné záujmy. Vášeň k silovému trojboju sa vo mne naplno ozvala len nedávno. Vďačím za to svojmu ocinovi, ktorý je od začiatku mojím vzorom, mentorom aj trénerom,“ vysvetlila Rebeca. „Naučil ma všetko. Keď sme v posilňovni, nie je otcom, ale trénerom. Viem, že musí byť tvrdý, aby som niečo dosiahla. A ja sa to snažím docieliť, aby bol na mňa hrdý.“

Chce zistiť, kam siahajú jej limity

Mnohí by si usmievavú tínedžerku so silovým trojbojom spojili len ťažko. Opak je však pravdou. Kým v škole či meste je z Rebecy mladá a jemná dáma, v posilňovni sa mení na ženu, ktorá sa pasuje so železami.

Prvé pohyby s „prázdnou“ tyčkou nahradili cviky s čoraz väčšími váhami. Aj vďaka tomu si v posilňovni plnej skúsených powerlifterov vybudovala rešpekt. „Všetci v Pro Body & Metal Militia na čele s mojím druhým trénerom Peťom Rešetárom sú skvelí a sú mi veľkou oporou. Som im za to veľmi vďačná.“

Ako mladá Veľkokrtíšanka so smiechom priznala, rešpekt si vybudovala aj u svojho priateľa. „Tiež cvičí, ale nie s takými váhami ako ja. Niekedy ho kvôli tomu zvyknem podpichnúť,“ zažartovala sedemnásťročná študentka. V silovom trojboji našla zaľúbenie a práve s týmto športom by chcela spojiť aj ďalšie roky svojho života. „Veľmi ma to baví a rada by som zistila, kam siahajú moje limity. Samozrejme, nechcem to preháňať, aby som nevyzerala doslova ako gorila. Všetko s mierou,“ zakončila Rebeca.