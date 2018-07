Novohradské dediny sa rozhýbali, chcú prilákať turistov

Ján Mičuda: Máme tu krásny kút nášho kraja a okrem Haliče prakticky nulový turizmus. Musíme konať.

30. júl 2018 o 12:57 Marcela Ballová

LUČENEC. „Ako chceme prezentovať náš región, keď sami nevieme, čo tu vlastne máme,“ zhodli sa starostovia obcí združených v Mikroregióne Novohradské Podzámčie a začali konať. Vypracovali projekt, organizujú prezentácie a v pláne je ďalší atraktívny krok.

„Dosť bolo lamentovania, že tu nič nemáme, že turisti k nám neprídu. Máme. Naše dediny majú čo ponúknuť, počnúc krásnou prírodou, cez bohatú históriu, až po kultúrne pamiatky a mnohé rarity, ktoré nájdu len u nás. Ak im to však chceme ukázať, musíme urobiť niečo preto, aby k nám prišli,“ tvrdí Ján Mičuda, starosta Tomášovcie, ktorý je zároveň podpredsedom spomínaného mikroregiónu.

Starostovia sa stretávajú častejšie

Mikroregión Novohradské Podzámčie vznikol v roku 2002. Spočiatku združoval jedenásť obcí. Neskôr k nim pribudli ďalšie dve. Aktuálne v rámci neho fungujú: Halič, Vidiná, Tomášovce, Lehôtka, Stará Halič, Praha, Polichno, Lupoč, Lentvora, Ľuboreč, Ábelová, Gregorova Vieska a Mašková.

Spočiatku sa ich zástupcovia stretávali len sporadicky. Dnes je to inak. „Povedali sme si, že predsa to nemôže byť len o „mlátení prázdnej slamy“, vyzbieraní členského na vydanie nejakých brožúr s faktami, ktoré nikoho neoslovia,“ hovorí Mičuda.

Starostovia si už nesadajú za spoločný stôl na Obecnom úrade v Haliči raz – dvakrát do roka. Stretávajú sa v trojtýždňových intervaloch, vždy v inej dedine.

V snahe oživiť turizmus vo svojich obciach vypracovali projekt s názvom Otvorme si oči v Novohradskom Podzámčí.

„Máme tu krásny kút nášho kraja a okrem Haliče prakticky nulový turizmus. Chýbajú nám oficiálne nocľahy. To nám pripomenuli aj naši českí kolegovia,“ podotkol podpredseda mikroregiónu a spomenul pripomienku, adresovanú spoza našich západných hraníc.

„Obec Praha má družbu s českou metropolou rovnakého názvu. V rámci nej sa každoročne navštevujú. Prejavili záujem, že by k nám chodili od nich zájazdy, týždenne aj jeden – dva autobusy.

Padla priama otázka, či im vieme pripraviť program, ponúknuť stravu a ubytovať ich. No a v tom je ten problém. Darmo by nám chceli pomôcť, keď my im nevieme ponúknuť všetko, čo požadujú.“

Úspešný projekt

Určite sa nájdu Novohradčania, ktorí netušia, čo všetko sa v dedinách tohto regiónu ukrýva. Nepoznajú ich históriu, pamiatky a prírodné unikáty.

„Je to tak. My sami sme si povedali, že tu žijeme a o veľa veciach, ktoré máme doslova pod nosom, nevieme. Pred troma rokmi sme pripravili spomínaný projekt. Na prvýkrát síce neuspel, a tak sme si to vlani zopakovali. Tentokrát nám to vyšlo. Projekt by mal vyústiť do vydania brožúry, avšak nie len s faktami a štatistickými údajmi. Budeme čerpať z poznatkov, dojmov a zážitkov ľudí, ktorí sa zúčastnia poznávacích exkurzií v našich obciach,“ ozrejmil Mičuda.

Projekt podporil Program obnovy dediny ôsmimi tisíckami.

Prví záujemcovia o spoznávanie obcí už majú za sebou dve exkurzie. Ohlasy sú pozitívne a pre organizátorov podnetné.

„Je to skutočne dobrý nápad. Milo ma prekvapila spätná väzba od účastníkov exkurzie. Niektorí skutočne netušili, čo naša obec môže turistom ponúknuť. Ich kresby a fotografie použijeme v pripravovanej publikácii. Samozrejme, bude obsahovať aj informácie o pozoruhodnostiach, ale pútavým štýlom, nielen formou faktografie,“ priblížil Ján Šupica, starosta Vidinej.

Zaujímavá exkurzia

Uplynulý štvrtok sa prázdninujúci školáci a turisti vydali na potulky po ďalších troch obciach. V Prahe, jednej z obcí s najstarším vodovodom v republike, cez ktorý preteká mimoriadne kvalitná voda, ich zaujal evanjelický kostol, postavený v roku 1856.

Obdivovali najmä zvon odliaty v roku 1649 či vzácny, vyše päťsto rokov starý, zlatý husitský kalich, ktorý je národnou pamiatkou. Medzi pozoruhodnosti obce patrí aj drevená márnica, postavená v roku 1786.

Aj Lupoč má čím zaujať. Vyrezávaný drevorubač na autobusovej zastávke predstavuje jedného zo siedmich bratov, ktorí tu lúpali kôru z vyrúbaných stromov.

Tak vznikol aj názov dediny, v ktorej od roku 1886 stojí murovaná zvonička s troma zvonmi, pričom jeden z nich je pôvodný. Okolie obce s troma jaskyňami je rajom pre hubárov aj turistov.

Ani v Starej Haliči sa nemusia obávať, že by návštevníkom nemali čo ponúknuť. Dominantou obce je gotický Kostol Svätého Juraja a neďaleko neho neprehliadnuteľná stavba – drevená zvonica.

Je právom pýchou obce. Má zaujímavú históriu, spätú s menom kapitána Haličského zámku Jána Makfalvayho, ktorého v roku 1666 zajali Turci. Sľúbil, že ak sa dostane na slobodu, tak dá pri kostole postaviť novú zvonicu.

V tom čase ešte v Haliči kostol nestál, takže išlo o kostol v Starej Haliči. Zo zajatia sa napokon dostal a sľub splnil. Stavbou poveril tamojšieho mlynára Jána Polóniho. Zvonica bola dokončená 13. novembra 1674. Svedčí o tom nález v medenej cibuli pod krížom.

Počas opravy strešnej krytiny, ktorá prebiehala na začiatku 19. storočia, bola nájdená listina objasňujúca pôvod zvonice, ruženec a modlitebná kniha. Najväčšou zaujímavosťou je, že zvonica z dubového dreva bola postavená bez jediného železného klinca. Použité boli iba drevené čapy. V jej vrchole sa nachádza arkádovite postavená ochodza, ktorá slúžila na strážne účely.

Prezentácie obcí budú pokračovať

Najbližšie sa záujemcovia vydajú v poradí na tretiu exkurziu 25. augusta. Navštívia Lentvoru a Ľuboreč.

Tu si prídu na svoje najmä turisti. Zraz je naplánovaný na 9.00 hod. v Lentvore. Lehôtka, Mašková a Halič sa odprezentujú 20. septembra. Exkurzie vyvrcholia 6. októbra návštevami Ábelovej a Polichna.