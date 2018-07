Mix hráčskych presunov

Soboťania lovili v Žiline i v regióne. Dvaja hráči s prvoligovými skúsenosťami odišli z Tisovca.

31. júl 2018 o 9:48 JÚLIUS GEĽO

RIM. SOBOTA/LUČENEC. Letné obdobie prináša so sebou tradične hráčsky pohyb. Niečo z toho, čo sa udialo v kluboch z nášho regiónu, sme vybrali.

Predstavitelia MŠK Rimavská Sobota angažovali Rastislava Václavika z MŠK Žilina, ktorý kariéru rozbiehal v ŠK Tempus Rimavská Sobota. Pod Dubňom si zahral za rezervu druhú ligu. Zo Žiliny rovnako prišiel Tomáš Kočiš, ten vlani hosťoval v popradskom mančafte U19. Aj on je niekdajším hráčom ŠK Tempus Rimavská Sobota.

Novými akvizíciami Soboťanov ďalej sú – brankár Radovan Tatár (MFK Baník Veľký Krtíš) i Patrik Kováč (MŠK Novohrad Lučenec). Na Gemer sa vrátil trojlístok Lukáš Lupták (naposledy Veszprém), Miloš Sekulič (Slovan Duslo Šaľa) a Nemanja Spasojevič (Spartak Trnava B).

Z TJ Santrio Láza prešiel do MŠK Novohrad Lučenec Miroslav Sarvaš, v jarnej časti lanského ročníka bol však na hosťovaní v TJ Baník Kalinovo. V Lučenci už v minulosti zarezával. Do novohradského MŠK pribudol Róbert Berky (TJ Štart Kokava nad Rimavicou) či Tomáš Čákovský (MFK Nová Baňa).

Róbert Juhász prestúpil z FTC Fiľakovo do MŠK Tisovec. Klub zo severu Rimavskosobotského okresu siahol tiež po Jozefovi Morongovi z Jupie FŠ Mareka Hamšíka. Do mesta pod Hradovou sa definitívne z Jupie vrátil Filip Boháčik. Naopak, Attila Domik prestúpil z Tisovca do TJ Ožďany. Skončila sa tiež tisovská anabáza Richarda Rubinta, ten si bude opäť obliekať dres FK Mesta Tornaľa. Z MFK Rožňava sa do Tornale vrátili Tomáš Duczman i Dávid Duczman.

Norbert Uličný, ktorý už nepokračuje v Rimavskej Sobote, sa stal novou akvizíciou FK Jesenské. Spoluprácu so zástupcami tohto klubu oživil Marian Kudlík, ten bol naposledy v Kokave. Do Jesenského viedli taktiež kroky Richarda Szkokana, prestúpil tam z MFK Rožňava. Z MFK Zvolen prestúpili do TJD Príbelce Ľubomír Vrana i Jakub Sudimak, obaja ale boli v uplynulom ročníku na hosťovaní v MFK Žarnovica.

Gólman Štefan Koči si to namieril z OFK Olováry do MFK Baník Veľký Krtíš. Ofenzívu ŠK Vinica vystužil Matúš Levický, ten je známy z účinkovania v Rimavskej Sobote, Tisovci či vo farbách MFK Revúca. Do kádra Vinice pribudol i Peter Konček, ktorý tiež hrával aj v Revúcej. Obidvaja pritom majú za sebou pôsobenie v Rakúsku, odkiaľ prichádzajú.

Attila Botoš posilnil káder OŠK Radzovce. Medzi jeho hráčske zastávky patrí Fiľakovo i Rimavská Sobota. Peter Hudec sa pobral z FK Iskra Hnúšťa do TJ Družstevník Očová.