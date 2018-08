Galo posilnil poltársky Sklotatran

Nováčik tretej ligy získal veľmi zaujímavého hráča. Nazrel do prvej ligy a bol mládežníckym reprezentantom.

1. aug 2018 o 7:46 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Tomáš Galo dve sezóny nebol súčasťou futbalového diania. Talentovanému strednému záložníkovi nabúrali plány zdravotné patálie. Pred pár dňami sa však mladík z Nižného Skálnika vrátil na scénu, kde mu to svedčí najlepšie. Vo farbách TJ Sklotatran Poltár si zahral v Slovnaft Cupe proti OŠK Radzovce.

„Nebolo to najlepšie v mojom podaní, začiatok je pre mňa veľmi náročný, bojujem sám so sebou. Trénujem len pár týždňov, takže je na čom pracovať. Predovšetkým po kondičnej stránke to ešte nie je ono a k tomu sa pridali menšie problémy so stehenným svalom. Som rád, že sme v pohárovej konfrontácii uspeli a verím, že sa budem od zápasu k zápasu zlepšovať,“ vyjadril sa dvadsaťjedenročný Galo.

Kariéru odštartoval v ŠK Tempus Rimavská Sobota, odkiaľ viedli jeho kroky do FK Železiarne Podbrezová.

Do budúcnosti sa nepozerá

V tíme z Horehronia si vyskúšal aj Fortuna ligu. Bol mládežníckym reprezentantom do 18 i 19 rokov. Zradili ho však kolená. Pôvodne sa pritom v lete 2016 pripravoval s mužstvom MŠK Rimavská Sobota.

„Podstúpil som operáciu oboch kolien, mal som v obidvoch roztrhnutý predný krížny väz. Veľa som v priebehu dvoch rokov rozmýšľal nad tým, či ešte budem hrať. Rozhodol som sa tak, ako som sa rozhodol. Momentálne sa do budúcnosti veľmi nepozerám, nedávam si žiadne dlhodobé ciele. Uvidím, ako mi bude slúžiť zdravie. Po takej dlhej prestávke sa sem-tam nejaké menšie zdravotné problémy vyskytnú. Verím však, že to bude postupom času len lepšie a lepšie. Začal som medzičasom študovať na Technickej univerzite vo Zvolene. Mienim sa hlavne tomu venovať,“ uviedol Tomáš.

Skĺbiť štúdium a šport

Futbal a všetky tie veci okolo neho mu veľmi chýbali. To zavážilo a rozhodol sa pre návrat na trávnik. „Chcel som to ešte skúsiť. Nemám nejaké veľké očakávania. Budem na sebe pracovať a uvidím, na čo mám. Bude to pre mňa taká testovacia sezóna. Ukáže mi, na čo ešte môžem pomýšľať,“ povedal Galo. Ako poznamenal, mal v úmysle po tej dlhej prestávke naskočiť do treťoligového kolotoča.

„Aby tá záťaž nebola naraz veľká. Poznám v Poltári ľudí, ktorí robia okolo futbalu, v Sklotatrane hrajú aj moji kamaráti a bývalí spoluhráči z Podbrezovej. Mám to len pár kilometrov z domu a vyhovuje mi aj režim trénovania, na ktorý som sa musel pozerať vzhľadom na to, aby som vedel skĺbiť štúdium na vysokej škole a futbal. Keď ma teda oslovili, súhlasil som. V prvom rade túžim po tom, aby som bol zdravotne vo výbornom stave a aby som odohral dobrú sezónu v Poltári. Potom budem môcť uvažovať, čo ďalej s futbalom.“

Tomáša Gala pribrzdili v rozlete zranenia už aj v minulosti. Snáď sa mu tentokrát podarí reštartovať kariéru tak, aby sa ešte objavil na takom fóre, kam svojím kumštom patrí.