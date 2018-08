VIDEO: MŠK Novohrad hlási posilu z Dunajskej Stredy

Do tímu sa tiež vracia Stefan Višič.

1. aug 2018 o 15:01 Jozef Mikuš

LUČENEC. Káder lučeneckých futbalistov sa rozšíril. Oranžoví do svojich radov získali posilu - Dina Trajkovskeho.

Dvadsaťštyriročný ofenzívny hráč s českými a macedónskymi koreňmi prichádza podporiť tím trénera Csabu Tótha z Dunajskej Stredy, kde na jar uplynulej sezóny pôsobil v rezerve DAC. Trajkovski si okrem toho obliekal dresy Valašského Meziříčí, Liptovského Hrádku, Makova či Trebišova.

Káder pelikánov vystuží aj novohradskému divákovi známy Stefan Višič, ktorý sa do Lučenca vracia zo skusov v Rumunsku. V tíme by mal zotrvať minimálne do zimy.

video //www.youtube.com/embed/uAHrKOiwqGY