Nováčik si podmanil súťaž za jednu sezónu. Príbelčania sa hotujú na štvrtú ligu

Futbaloví zverenci trénera Miroslava Glucha majú za sebou fantastické mesiace.

2. aug 2018 o 9:19 Jozef Mikuš

PRÍBELCE. Na začiatku uplynulého ročníka vstúpili do krajských vôd z okresnej súťaže. Asi len málokto by tipoval, že piatoligový nováčik zažije takú výbornú sezónu.

Futbalisti TJD Príbelce sa najprv stali jesenným majstrom, aby na konci ročníka 2017/18 oslávili historicky prvý postup do IV. ligy Juh.

Preteky ku koncu sezóny

„Postupové ciele, ktoré sme si určili po jeseni, sa nám podarilo naplniť, aj keď sme mali veľa problémov so zraneniami. Deväť hráčov zo základu mi počas sezóny vypadlo na rôzne dlhé obdobia. Posledné kolá boli pretekmi medzi nami, Santriom a Hajnáčkou. Nemali sme to vo vlastných rukách a bol to napínavý boj do poslednej minúty. Vyhrali sme ale ťažký zápas v Čebovciach, kde nám chýbalo šesť hráčov zo základu a napokon sme sa mohli radovať z triumfu,“ začal kormidelník príbelského mančaftu Miroslav Gluch.

Veľkou výhodou Príbelčanov je výborná tímová chémia. Väčšina z nich totiž patrí k hasičskému a záchrannému zboru, a tak sa dôverne poznajú aj z práce. Aj zohratosť stojí za tým, že do IV. ligy vstúpi takmer nezmenený káder.

„Zatiaľ nás posilnili iba dvaja mladí a perspektívni hráči zo Zvolena – Jakub Sudimak a Ľubomír Vrana. Dúfam, že nám pomôžu mladíckou dravosťou. Skúsených hráčov máme dostatok, ale chýbajú nám mladí a energickí futbalisti. Starosti nám robia zdravotné problémy. Chýbať nám tak v úvodných kolách budú Ondrejkov, Boľoš, Hriň či kapitán Bariak,“ ozrejmil Gluch. Ako doplnil, káder ešte nie je uzavretý a je pravdepodobné, že sa tím posilní.

Úprava rozpočtu obce

V Príbelciach sa okrem tímu "posilní" aj futbalové zázemie. Ešte koncom vlaňajška pri ihrisku vyrástla nová tribúna, ktorú chce samospráva postupne zastrešiť.

„Postup do štvrtej ligy je pre nás záväzok. Budeme sa snažiť popasovať sa so všetkými ťažkosťami. Postupne riešime potrebu vytvorenia mládežníckych mužstiev či úpravu obecného rozpočtu. Hoci pred premiérou v štvrtej lige trochu máme obavy, vieme, že viacerí hráči v tíme majú bohaté skúsenosti, a preto verím, že budú podávať dobré výkony,“ skonštatoval starosta Príbeliec Tibor Čierny.