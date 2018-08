VIDEO: Novohradský káder rozšírila ďalšia posila zo zámoria

TJ Bell do Novohradu prichádza z brazílskeho Macae Basquete. Predtým pôsobil v tíme Indiana State (NCAA).

2. aug 2018 o 12:43 Jozef Mikuš

LUČENEC. S posilami v tíme extraligového nováčika sa v posledných dňoch roztrhlo vrece. BKM vo štvrtok (2.8.) ohlásil ďalšiu akvizíciu. Do Lučenca prichádza pivot TJ Bell.

"O klube a tamojších fanúšikoch som od svojho agenta Eyala Grossbarda počul veľa dobrého. Viem, že Lučenec sa chce dostať do play-off, takže urobím všetko pre to, aby sa to klubu podarilo," povedal 24-ročný rodák z Charlestonu v Illinois (USA).

Ako pokračoval, fanúšikom sa predstaví ako vášnivý milovník basketbalu, ktorý zo seba vydáva maximum na oboch stranách palubovky. "Čoskoro sa vidíme, Lučenec," dodal.

video //www.youtube.com/embed/oEHIh91Dv1g