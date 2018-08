Džudistka s buldočou povahou

Bolda Zonga Sztankovics patrí k popredným pretekárom rimavskosobotskej Mladosti.

2. aug 2018 o 18:06 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Pozná ten pocit, aké je to stáť na stupňoch víťazov. Nevyniká síce technikou, no má vlastný recept na súperky. Jeho súčasťou je bojovnosť, húževnatosť a odhodlanosť.

Bolda Zonga Sztankovics (Mladosť Relax Rimavská Sobota) múti vodu na špici ranking listu Slovenského zväzu džuda. V priebežnom tohtoročnom rebríčku dorasteniek, zohľadňujúcom poradie naprieč všetkými váhovými kategóriami, figuruje spoločne s oddielovou kolegyňou Veronikou Útisovou na prvom mieste. Až za nimi sú zástupkyne iných klubov. Pätnásťročná Sztankovics súťaží v hmotnosti do 63 kg.

Sila a hlava

„Bolda Zonga je taký buldog na žinenke. Má aj dobrý prístup k tréningom a záujem o účasť na súťažiach, pýta sa na ne. S takýmito džudistami je radosť pracovať. Aj jej otec bol výborný športovec, venoval sa zápaseniu. Má povahu po ňom,“ uviedol tréner TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota Richard Útis. „Ona je silovejší typ. Veľmi veľa chce dosiahnuť tou svojou hlavou. Tak vyhráva svoje zápasy,“ doplnil.

V ligovej súťaži dorasteniek obsadila v tejto sezóne prvé i tretie miesto. Na turnaji v Banskej Bystrici sa umiestnila na striebornej priečke. V Bardejove skončila druhá a v Pezinku tretia. Ranking list zohľadňuje umiestnenie pretekárov na vybraných podujatiach na Slovensku. Popritom obsadila Sztankovics v českom Novom Bydžove druhé miesto a v poľskej Bochnii sa rovnako umiestnila na druhej priečke.

„Vekom patrí do dorasteneckej kategórie len prvý rok. Je veľmi dobré mať v nej takéto výsledky,“ podotkol tréner Mladosti.

Presadila sa na M – SR

Jej vlaňajšiu sezónu poznačilo nepríjemné zranenie a dlhšia absencia na tatami.

„Mala dosť vážne zranenie. Ale bez problémov potom naskočila do tréningového procesu i do turnajového kolotoča,“ povedal Útis.

„Bolda Zonga je milé dievča. Má dosť sily, dokáže si ňou poradiť so súperkami, trochu by jej možno bolo treba zlepšiť techniku. Chcela by v tomto športe niečo dosiahnuť. Uvidíme, či sa jej to podarí a dokedy ju to bude držať. Medzinárodne je už pomerne ostrieľaná,“ vyjadril sa predseda oddielu džuda TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota Jozef Nociar.

Ako dodal, Sztankovics má zatiaľ v zbierke dva majstrovské tituly a na M – SR si ukoristila tiež dva kovy strieborného lesku.