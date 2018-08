Sklabinskí futbalisti naplnili postupové ciele

3. aug 2018 o 14:30 Jozef Mikuš

SKLABINÁ. O víťazovi 6. ligy ObFZ Veľký Krtíš v ročníku 2017/18 nebolo rozhodnuté takmer do poslednej minúty. O prvenstvo sa ku koncu súťaže bili tímy Balogu nad Ipľom, Neniniec či Sklabinej. Pohár pre víťaza a právo postupu do V. ligy, skupiny D si napokon vybojoval mančaft z obce Sklabiná, ktorý sa do kraja vracia po dvoch sezónach v okrese.

„Mužstvo som formoval s cieľom postúpiť. To sa nám aj podarilo naplniť, hoci sa objavili snahy, ktoré mali Sklabinej poškodiť,“ povedal na úvod tréner Lukáš Matikovský.

Príprava na náročnú súťaž v podobe hráčskeho pohybu sa nevyhla ani mužstvu z Veľkokrtíškeho okresu. Tím posilnili odchovanci Tibor Žingor a Christopher Lauko, skúsenosti prinesú navrátilci Peter Tuhársky a Tomáš Nemec. Sklabinský dres si bude obliekať aj Marcel Ondrášik a tréner bude mať k dispozícii 22-členný káder.

Tamojší futbaloví fanúšikovia sa už teraz určite tešia na derby zápasy, ktorých bude požehnane. Sklabinčania si zmerajú sily s Olovármi, Čebovcami, Vinicou a Veľkým Krtíšom.

„Sklabiná sa vždy mohla pochváliť výbornou diváckou kulisou. Očakávame, že bude teraz ešte silnejšia aj vďaka derby zápasom,“ pokračoval tréner Matikovský s tým, že klubovými cieľmi v piatej lige je pohybovať sa v tabuľke do desiateho miesta. „V prvom rade ideme od zápasu k zápasu. Presne to som chlapcom prízvukoval aj v okrese. Najdôležitejší je vždy nasledujúci zápas. Takže uvidíme, po jeseni budeme múdrejší,“ zakončil.